Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду «безотлагательно в ближайшее время» провести заседание, чтобы принять «оборонный законодательный пакет» для страны. Соответствующее обращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Уже в августе требуется усиление некоторых правовых позиций нашего государства. Пришло время принять важные законодательные вещи — оборонный законодательный пакет для Украины», — сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал четыре пункта, которые вошли в документ. Среди них — выплаты бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые воюют на территории России.

По словам Зеленского, у украинских солдат на законодательном уровне должны быть гарантии того, что они получат все выплаты и преференции, предусмотренные передовой.

Президент Украины уточнил, что эта мера касается тех военных, которые участвуют в «Курской операции» и «будут участвовать во всех других наших действиях на территории» России.

«Это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно», — добавил Зеленский.

13 августа Зеленский пообещал, что украинским бойцам, воюющим на российских территориях, «все выплаты, премии и другие вещи, которые предусмотрены для фронта», будут обеспечены быстро и «без всякой бюрократии».

Срочного рассмотрения также требует вопрос о предоставлении украинского гражданства иностранцам в ВСУ и их родным, считает Зеленский.

По его словам, каждый воин, который защищает украинскую территорию, заслуживает признания и максимальной поддержки. В частности, это касается легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, «но пока не Украины».

«Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины и должны получить такое уважение от украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев», — заявил Зеленский.

Он добавил, что при помощи закона необходимо также урегулировать вопрос трофейного оружия, которое украинские солдаты получают в боях.

Среди прочего, Зеленский призвал лишить наград и званий тех военнослужащих, которые после начала боевых действий на Украине «пошли на службу российскому государству».

Украинский лидер убежден, что «это должно быть сделано реально — так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу».