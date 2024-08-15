Главная особенность боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области заключается в использовании противником тактики разведывательно-боевой деятельности. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, такая тактика осложняет противостояние ВСУ.

«Части, которые прорвались на нашу территорию, перешли к режиму разведывательно-боевой деятельности. Это чисто американская тактика: мелкие группы выходят на маршруты, ведут разведку, в случае необходимости — боевые действия, [пытаясь найти уязвимые места]», — пояснил Матвийчук.

Полковник отметил, что при таких действиях крайне сложно перекрыть дорожные направления, по которым продвигается противник, так как украинские военные ищут пути обхода, не обозначенные на картах.

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов также говорил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику в Курской области. По его словам, 11 августа «противник должен был взять Курскую область почти всю», но ему этого не удалось.

Алаудинов отметил, что ВСУ начинают «давить со всех щелей», то есть начинают «упираться во все щели».

«Таким образом он [противник] пытается раздернуть нас. Что у него в принципе не получится», — сказал он.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что все под контролем. «На нашем участке мы все контролируем, уничтожаем его [противника]», — сказал он.

Столкновение российских Вооруженных сил с украинскими войсками в Курской области длится с 6 августа. Власти объявили в регионе режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

7 августа перед началом совещания с членами правительства президент России Владимир Путин назвал вторжение на территорию России «масштабной провокацией» и поручил правительству оказать необходимую помощь жителям Курской области.