Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина спровоцировала удары по своей территории недавними атаками на российские аэродромы. Об этом он сказал журналистам на борту президентского лайнера Air Force One.

«Они дали [президенту России Владимиру] Путину повод, чтобы прошлой ночью разбомбить их к чертям. Мне не понравилось, когда я это [атаки СБУ на аэродромы] увидел. Я сказал: ну вот, теперь последует удар», — заявил Трамп.

Так американский лидер ответил на вопрос, стал ли он иначе относиться к военным возможностям Украины после ударов по российским аэродромам.

Трамп выразил надежду, что российско-украинский конфликт не перерастет в ядерный и Москва не остановит переговоры по урегулированию. Отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против России, Трамп заявил, что конгресс подготовил «очень сильный» законопроект об ограничениях, но решение применить его остается за главой государства.

«Это будет зависеть от меня, это мой выбор. <…> Я пока не решил использовать его», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он применит санкции в случае необходимости, в частности если сочтет, что «Россия не пойдет на сделку и не остановит кровопролитие».

В ночь на 7 июня в Харькове прогремело не менее 50 взрывов. Российские и украинские каналы также сообщили об ударах в Днепре, Павлограде, Одесской и Полтавской, Винницкой областях. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о «самой мощной» атаке за все время конфликта.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, удары наносились ракетами, беспилотниками и авиабомбами. Погибли три человека, более 20 пострадали, добавил он.

Официальных комментариев Минобороны России не поступало. Репортер ВГТРК Андрей Руденко и бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев сообщили, что в Харькове основной удар пришелся по заводу «Коммунар» и нефтебазе. В других регионах Украины удары также наносились по военным целям, пишет Царев.

1 июня Украина атаковала FPV-дронами военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Беспилотники запускались из контейнеров, погруженных на фуры, которые были направлены к местам расположения авиабаз.

По данным Минобороны России, в Амурской, Ивановской и Рязанской областях атаки беспилотников удалось отразить, в Иркутской и Мурманской областях из-за ударов БПЛА загорелось «несколько единиц» авиатехники.

4 июня президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом и проинформировал его об атаках, а также заявил, что Москва ответит на них. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что это произойдет тогда и так, как посчитают целесообразным военные.

Источники Axios заявили, что Трамп в частном порядке «восхищался» операцией Киева, называя ее «довольно мощной» и «впечатляющей». При этом он выразил опасение, что атака усложнит процесс мирного урегулирования и может подтолкнуть Россию к «очень серьезным ответным мерам».