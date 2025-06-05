Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом действительно сказал, что Москва ответит на атаку Украины на российские аэродромы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, действительно», — ответил он на вопрос, действительно ли было такое заявление.

Песков таким образом прокомментировал заявление президента США по итогам беседы. По словам Трампа, «Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы».

Песков отметил, что Москва ответит на атаку Киева на ее аэродромы тогда и так, как посчитают целесообразным военные.

Он также подчеркнул, что атаки киевского режима против российских гражданских железнодорожных составов свидетельствуют о его террористической сущности.

«Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим. Потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд», — напомнил представитель Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Путин в ходе разговора заявил Трампу, что Киев, атакуя гражданские цели и военные аэродромы, пытался сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня, но Москва не поддалась на провокации и встреча все же состоялась.

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Представитель Кремля также рассказал, что российский лидер подробно изложил американскому коллеге итоги стамбульских переговоров, однако президенты не затрагивали вопрос текстов меморандумов, где зафиксированы позиции сторон. Он добавил, что Киев и Москва изучат переданные друг другу документы, после чего, как ожидается, они смогут продолжить переговоры.

Атаки на регионы России

31 мая в Брянской области пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву, потерпел крушение после взрыва на железнодорожных путях, в результате которого обрушился автомобильный мост. Состав врезался в разрушенные конструкции, а оставшиеся вагоны сошли с рельсов. В поезде находилось 388 пассажиров. По данным властей, погибли семь человек.

Глава региона Александр Богомаз сообщал, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В регионе был объявлен траур с 2 по 4 июня.

Через несколько часов после подрыва моста в Брянской области произошел аналогичный инцидент в соседней Курской области. В ночь на 1 июня в Железногорском районе был взорван мост на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В момент взрыва по мосту проходил грузовой поезд.

1 июня Украина совершила серию атак с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах. Согласно данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях беспилотникам удалось повредить несколько единиц авиатехники, вызвав возгорания, которые впоследствии были ликвидированы. Пострадавших среди военных и мирного населения не зафиксировано.