Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом действительно сказал, что Москва ответит на атаку Украины на российские аэродромы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да, действительно», — ответил он на вопрос, действительно ли было такое заявление.

Песков таким образом прокомментировал заявление президента США по итогам беседы. По словам Трампа, «Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы».

Песков отметил, что Москва ответит на атаку Киева на ее аэродромы тогда и так, как посчитают целесообразным военные.

Он также подчеркнул, что атаки киевского режима против российских гражданских железнодорожных составов свидетельствуют о его террористической сущности.

«Президент охарактеризовал киевский режим именно как террористический режим. Потому что именно руководством режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд», — напомнил представитель Кремля.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Путин в ходе разговора заявил Трампу, что Киев, атакуя гражданские цели и военные аэродромы, пытался сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня, но Москва не поддалась на провокации и встреча все же состоялась.

Представитель Кремля также рассказал, что российский лидер подробно изложил американскому коллеге итоги стамбульских переговоров, однако президенты не затрагивали вопрос текстов меморандумов, где зафиксированы позиции сторон. Он добавил, что Киев и Москва изучат переданные друг другу документы, после чего, как ожидается, они смогут продолжить переговоры.

Атаки на регионы России

31 мая в Брянской области пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву, потерпел крушение после взрыва на железнодорожных путях, в результате которого обрушился автомобильный мост. Состав врезался в разрушенные конструкции, а оставшиеся вагоны сошли с рельсов. В поезде находилось 388 пассажиров. По данным властей, погибли семь человек.

Глава региона Александр Богомаз сообщал, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них — один ребенок. В регионе был объявлен траур с 2 по 4 июня.

Через несколько часов после подрыва моста в Брянской области произошел аналогичный инцидент в соседней Курской области. В ночь на 1 июня в Железногорском районе был взорван мост на перегоне Остапово — Михайловский рудник. В момент взрыва по мосту проходил грузовой поезд.

1 июня Украина совершила серию атак с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах. Согласно данным Минобороны России, в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях беспилотникам удалось повредить несколько единиц авиатехники, вызвав возгорания, которые впоследствии были ликвидированы. Пострадавших среди военных и мирного населения не зафиксировано.