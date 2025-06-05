4 июня президент США Дональд Трамп в четвертый раз пообщался по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Что мировые СМИ пишут о беседе, которую американский лидер назвал «хорошей, но не тем разговором, который приведет к немедленному миру», — в подборке RTVI.

Bloomberg:

Дональд Трамп в среду транслировал предупреждение Владимира Путина о том, что тот примет ответные меры против Украины за ее недавние ошеломляющие удары беспилотниками в глубине российской территории, что стало на данный момент самым явным сигналом того, что мирные усилия президента США зашли в тупик.

La Repubblica:

Телефонный разговор Путина и Трампа: «Мир должен подождать, сначала месть Москвы».

Newsweek:

Телефонный разговор в среду стал первым разговором Трампа с Путиным с тех пор, как он предупредил российского лидера, что тот «играет с огнем», атакуя Украину во время мирных переговоров.

Financial Times:

Президент США после разговора с российским коллегой заявил, что Москва не готова к «немедленному миру» с Киевом.

Le Figaro:

«Президент Путин настоятельно заявил, что ему придется ответить на недавние атаки» Украины на несколько российских аэродромов, передал американский президент, уточнив, что беседа длилась «один час и пятнадцать минут». В сообщении Дональда Трампа не было ни намека на то разочарование, которое он недавно выразил в адрес Владимира Путина.

The Independent:

Сообщение американского лидера в социальных сетях, похоже, стало его первым признанием того, что его усилия по переговорам о прекращении огня между двумя странами не увенчались успехом.

Sky News:

Неизвестно, пытался ли Трамп уговорить российского лидера не отвечать на удар Украины по авиабазам, но на это не похоже. Более того, похоже, что он сам объявил об ответных мерах России.

Прошло всего десять дней с тех пор, как Дональд Трамп назвал Владимира Путина сумасшедшим после серии российских ударов по Украине. Но теперь атаки идут в обратном направлении, и кажется, что российский президент увидел возможность вернуть расположение Вашингтона. Для этого нужно изобразить из себя жертву.

El Mundo:

Он [Путин] попытается ответить, причем решительно. И президент США <…>, кажется, считает это понятным и почти неизбежным. Дональд Трамп не пытается избежать этого или пойти на мирные переговоры, он исходит из того, что российскому лидеру придется это сделать, и даже рассматривает возможность вовлечения его в ядерные переговоры с Ираном, вместо того чтобы изолировать его.

Politico:

Аналитики полагают, что Путин, скорее всего, поднял вопрос о ядерных переговорах с Ираном, чтобы удержать Трампа на своей стороне.

The New York Times:

Советники [президента США] говорят, что Трамп раздражен и Путиным, и [президентом Украины Владимиром] Зеленским. <…> Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны. <…> Он склонен быть более почтительным к Путину, хотя иногда выражал разочарование.