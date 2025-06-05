Президент США Дональд Трамп раздражен украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет New York Times со ссылкой на советников американского президента. Источники отмечают, что Трамп раздражен и президентом России, но в меньшей мере.

«Трамп неоднократно говорил помощникам, что господин Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — пишет газета.

NYT также отмечает, что в других случаях американский лидер говорил, что понимает, почему Зеленский сопротивляется — он «выступает против врага», который полон решимости продолжать конфликт.

По словам источников издания Трамп склонен быть более почтительным к российскому лидеру Владимиру Путину, хотя иногда американский президент выражал разочарование. По данным NYT, Трамп рассматривал возможность введения дополнительных санкций против Москвы, однако пока воздержался от этого.

«Он отказался одобрить двухпартийный законопроект Сената, возглавляемый его союзником-республиканцем сенатором Линдси Грэмом из Южной Каролины, который ввел бы жесткие экономические санкции против России», — отмечает газета.

Накануне Трамп и Путин провели телефонный разговор. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер заявил американскому коллеге, что Киев, атакуя гражданские цели и военные аэродромы, пытался сорвать российско-украинские переговоры в Стамбуле 2 июня, но Москва не поддалась на провокации и встреча все же состоялась.

Представитель Кремля также отметил, что российский президент подробно изложил Трампу итоги стамбульских переговоров, однако лидеры не затрагивали вопрос текстов меморандумов, где зафиксированы позиции сторон. Он добавил, что Киев и Москва изучат переданные друг другу документы, после чего, как ожидается, они смогут продолжить переговоры.

Кроме того, Трамп и Путин обсудили переговоры с Ираном, обстановку на Ближнем Востоке и индо-пакистанский конфликт, а также перспективы улучшения российско-американских отношений.

4 июня Зеленский назвал бессмысленными дальнейшие встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на нынешнем уровне. По его словам, для продвижения в переговорном процессе необходимо организовать встречу лидеров, включая президента США, но перед ее проведением Россия должна согласиться на прекращение огня.