Президент Украины Владимир Зеленский назвал бессмысленными дальнейшие встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле на нынешнем уровне. Это заявление он сделал 4 июня на пресс-конференции, комментируя журналистам полученный от Москвы меморандум по урегулированию конфликта.

По словам Зеленского, для продвижения в переговорном процессе необходимо организовать встречу лидеров, включая президента США Дональда Трампа, но перед ее проведением Россия должна согласиться на прекращение огня.

«Если русские хотят прекращения огня, то мы можем устроить встречу в любой день. Это мое предложение. Если Трамп поддерживает, мы будем благодарны. Уверен, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган поддержит тоже», — заявил украинский лидер.

Подготовленный Россией меморандум Зеленский назвал «ультиматумом», демонстрирующим, что Москва в действительности якобы не готова к окончанию боевых действий, и обвинил ее в «вымогательстве». По его словам, этот документ дает украинской стороне право проигнорировать следующую назначенную встречу.

«Русские понимали, что это ультиматум. Его не будет воспринимать ни украинская сторона, ни ещё кто-то всерьез, потому что это ультиматум. Не меморандум, где должны быть две стороны. А там одна, которая вымогает. Это ультиматум российской стороны к нам», — заявил президент Украины.

Примером «ультимативного» подхода он назвал включенный в меморандум пункт о международном правовом признании присоединения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины к Российской Федерации. По словам Зеленского, это требование противоречит уставу ООН и украинской конституции.

«Это наибольшая награда для Путина. <…> Путин сказал, что это реалистично, что они этого хотят, но это нереалистично», — заявил Зеленский.

Аналогичным образом — как «нереалистичный» — он прокомментировал пункт о нейтралитете Украины и ее отказе от размещения иностранных вооруженных формирований и вступления в НАТО. По словам Зеленского, присоединение Крыма к России, включение новых регионов в состав РФ и начало российской специальной военной операции произошли при «внеблоковом статусе» Украины, поэтому сохранять нейтралитет она больше не может.

Переговорный процесс в его нынешнем виде украинский лидер назвал «игрой», «театром» и «демонстрацией искусственной дипломатии». Конструктивные элементы — такие как обмен пленными — можно обсуждать и по телефону, без встреч в Стамбуле, заявил Зеленский.

«Вся эта игра, весь этот театр — чтобы продемонстрировать искусственную дипломатию. Почему ультиматум? Я считаю, что обмены нужны, но я считаю, что первый Стамбул не отличается от второго ультимативными вещами со стороны РФ. Это нереалистичный документ. Они боятся санкций, а обмены можно проводить и лидерами групп, обсуждать списки по телефону», — подытожил украинский президент.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня и продлился чуть больше часа. Делегации договорились об обмене тяжелобольными и тяжелоранеными пленными, лицами в возрасте до 25 лет и телами военных в формате «6000 на 6000». По словам министра обороны Украины Рустама Умерова, Россия не согласилась на безусловное прекращение огня и встречу президентов двух стран, так что договоренности достигнуты только по обмену. Киев также предложил российской делегации провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

Москву, как и в первом раунде переговоров, представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. В украинскую делегацию, помимо Умерова, вошли представители украинского МИД, Генштаба, штаба командования Воздушных и Военно-морских сил ВСУ, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и офиса президента.