Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что передал помощнику президента России Владимиру Мединскому проект меморандума по урегулированию конфликта. Об этом глава ведомства написал в своем телеграм-канале.

«Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их “меморандум”, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение [боевых действий]», — написал Умеров.

Он отметил, что у российской стороны остается «еще минимум четыре дня, чтобы передать для обработки» свой документ.

«Российская сторона обещала передать “меморандум” сразу после обмена [тысячи военнопленных]. Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат», — заключил украинский министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Рустем Умеров позвонил Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума.

«Они сказали, что скоро будет. Но ничего не произошло. Никто ничего не получил. Мы запросили у США. Они тоже ничего не получили. Они тоже ждут. Все ждут. Наверное, не стоит ждать — надо переходить к более серьезным шагам», — заявил Зеленский.

Вскоре после этого Мединский написал в своем телеграм-канале, что все «было наоборот». Он отметил, что сам позвонил Умерову и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами по урегулированию конфликта.

Позднее глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что Москва предлагает Киеву провести переговоры 2 июня в Стамбуле, где 16 мая состоялась предыдущая встреча.

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с В. Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — сообщил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил благодарность Турции за предоставление площадки для переговоров. По его словам, российская сторона надеется, что все, кто стремится к мирному разрешению конфликта между Москвой и Киевом, поддержат проведение нового раунда прямых российско-украинских встреч в Стамбуле.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог сказал, что Белый дом получил от Украины список условий для прекращения огня и теперь ждет аналогичный от России. Он не исключил, что после сопоставления документов может состояться еще одна встреча.

Келлог также рассказал, что у США есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни Украине, ни России. По мнению спецпосланника, это и является показателем «хорошего» документа.