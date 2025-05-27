Вашингтон получил от Киева список условий мирного соглашения, рассказал спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News. Теперь американская сторона ждет аналогичный документ от Москвы.

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их», — сказал он.

Келлог не исключил, что после сопоставления документов может состояться еще одна встреча. Спецпосланник отметил, что американская сторона рассматривала возможность ее проведения в Ватикане, но «россияне не захотели туда ехать».

«Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера — президент [США Дональд Трамп], президент [России Владимир] Путин, президент [Украины Владимир] Зеленский, чтобы согласовать документ и прекратить войну», — сказал Келлог.

Он добавил, что у США есть мирный план из 22 пунктов, который не нравится ни Украине, ни России. Келлог считает, что это и является показателем «хорошего» документа.

«Мне кажется, прогресс происходит, когда обе стороны не в восторге от плана», — поделился своим мнением Келлог.

Утром 27 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва продолжает работу над подготовкой меморандума, в котором будут указаны сроки возможного заключения мирного соглашения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва будет готова передать Киеву проект документа по урегулированию боевых действий после того, как завершится обмен пленными.

Об обмене пленными в формате «1000 на 1000» человек было объявлено по итогам первых с 2022 года очных переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле 16 мая. Спустя несколько дней Минобороны России отчиталось, что страна вернула с подконтрольных ВСУ территорий 270 своих военнослужащих и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных мирных жителей Курской области. Киеву были переданы 270 украинских военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Переговоры между Россией и Украиной

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

По итогам встречи в Стамбуле делегации договорились провести масштабный обмен пленными и детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Киев запросил прямые переговоры на уровне глав государств, что Россия «приняла к сведению».

Через три дня, 19 мая, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин по его итогам сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. По его словам, условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, «как только и может быть», поскольку Москва и Киев «знают детали переговоров, о которых никто другой не знает». Президент США также отметил, что в проведении российско-украинских переговоров заинтересован Ватикан.