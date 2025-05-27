Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его вмешательство в конфликт между Киевом и Москвой, то с Россией произошло бы «много плохих вещей». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Чего не понимает [президент России] Владимир Путин, так это то, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много действительно плохих вещей, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХИХ. Он играет с огнем!», — уверен американский лидер.

Накануне Трамп также выразил недовольство в адрес своего российского коллеги. Это произошло после того, как Вооруженные силы России в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по украинским центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также по предприятиям, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА.

Обстрелам подверглись Киев и еще 12 регионов Украины, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко. По его словам, 12 человек погибли, более 60 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «попадания по предприятиям» и призвал западные страны к введению новых санкций против России. Иностранные СМИ назвали удар крупнейшим с начала военной операции.

Президент США заявил, что он недоволен действиями России на Украине и «абсолютно точно» рассматривает возможность ужесточения санкций против Москвы. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Путин «совершенно сошел с ума» и добавил, что удар по Украине был нанесен «без всякой на то причины».

Он также обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который после обстрелов заявил, что «молчание Америки <…> поощряет Путина». По словам Трампа, Зеленский «создает проблемы» своими высказываниями, так что «лучше бы это прекратить».

В Кремле, комментируя высказывания американского лидера, отметили, что начало переговорного процесса по Украине является ответственным моментом и связано с эмоциональной перегрузкой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, запуск переговорного процесса является очень важным достижением, к которому США приложили большие усилия.

«Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — сказал он.

Песков также добавил, что в преддверии празднования Дня Победы власти Украины угрожали зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву, и это «слышали все». Многие главы государств «фактически стали свидетелями» попыток Киева нанести удары беспилотниками по российской территории, включая столицу.