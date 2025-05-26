Начало переговорного процесса по Украине является ответственным моментом и связано с эмоциональной перегрузкой. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, который после ударов по Украине заявил, что российский лидер Владимир Путин «сошел с ума».

Песков назвал запуск переговорного процесса очень важным достижением, к которому США приложили большие усилия.

«Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию. Вместе с тем президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Он добавил, что в преддверии празднования Дня Победы власти Украины угрожали зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву, и это «слышали все». Многие главы государств «фактически стали свидетелями» попыток Киева нанести удары беспилотниками по российской территории, включая столицу.

«Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры. Президент Путин делает то, что дóлжно для обеспечения безопасности России», — заключил Песков.

Удары по регионам Украины в ночь на 25 мая представитель Кремля назвал ответом на массированные атаки ВСУ по российским мирным объектам.

«Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам, по военным целям», — подчеркнул Песков.

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Ленте.ру», что слова Трампа о Путине могут быть примером его импульсивной, эмоциональной реакции.

«Мы хорошо знаем импульсивность Трампа. И мы видим, что результаты переговорного процесса все же немного не такие, как ему хотелось бы, как он планировал. Так что будем относиться к этому подобным образом», — сказал депутат.

Удар по Украине и реакция Трампа

Российские военные в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по украинским центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также по предприятиям, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для поражения целей использовались беспилотники и высокоточное оружие морского, воздушного и наземного базирования. Западные СМИ назвали удар крупнейшим с начала военной операции.

Обстрелам подверглись Киев и еще 12 регионов Украины, сообщил глава МВД страны Игорь Клименко. По его словам, 12 человек погибли, более 60 пострадали. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил «попадания по предприятиям» и призвал западные страны к введению новых санкций против России.

Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что недоволен действиями России на Украине и «абсолютно точно» рассматривает возможность ужесточения санкций против Москвы. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Путин «совершенно сошел с ума» и добавил, что удар по Украине был нанесен «без всякой на то причины».

Он также обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, который после обстрелов заявил, что «молчание Америки <…> поощряет Путина». По словам Трампа, Зеленский «создает проблемы» своими высказываниями, так что «лучше бы это прекратить».