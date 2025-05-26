Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен действиями России на Украине и «абсолютно точно» рассматривает возможность ужесточения антироссийских санкций. Слова американского лидера передает CNN.

Как напоминает телеканал, ранее Трамп заявлял, что не присоединится ни к каким санкциям, поскольку видит «шанс на прогресс» в урегулировании конфликта на Украине. При этом американский лидер отмечал, что его позиция может измениться.

Общаясь с журналистами в аэропорту Нью-Джерси 25 мая, Трамп заявил, что «очень удивлен» и недоволен в связи с ударами по Украине в ночь на воскресенье.

«Я недоволен [президентом России Владимиром] Путиным. Я не знаю, что с ним не так. Что, черт возьми, с ним случилось?» — цитирует Трампа Reuters.

Президент США добавил, что «давно знает» Путина, и они «всегда ладили». Однако, по словам Трампа, удары по Украине ему «не нравятся».

Минобороны сообщало, что российские военные в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о 12 погибших и более 60 пострадавших. Обстрелам, по его словам, подверглись 13 регионов страны, включая Киев. Западные СМИ назвали ночной удар по Украине крупнейшим с начала боевых действий. Российские военные телеграм-каналы также оценили его как «мощнейший».

Через несколько часов после общения с журналистами президент США выразил свое отношение к ударам по Украине и российскому президенту в соцсети Truth Social.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!» — написал глава Белого дома.

Он заявил, что ракеты и беспилотники атакуют города Украины «без всякой на то причины», а завоевание всей страны «приведет к падению России».

Трамп раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского, который после ракетных обстрелов заявил, что «молчание Америки <…> поощряет Путина».

«Точно так же и президент Зеленский своими высказываниями не приносит пользы своей стране. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», — заявил американский лидер.

Трамп в очередной раз повторил, что не имеет отношения к конфликту на Украине и «всего лишь помогает тушить большие страшные пожары, которые начались из-за вопиющей некомпетентности и ненависти».

Переговоры между Россией и Украиной

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

По итогам встречи в Стамбуле делегации договорились провести масштабный обмен пленными и детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Киев запросил прямые переговоры на уровне глав государств, что Россия «приняла к сведению».

Через три дня, 19 мая, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин по его итогам сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. По его словам, условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, «как только и может быть», поскольку Москва и Киев «знают детали переговоров, о которых никто другой не знает». Президент США также отметил, что в проведении российско-украинских переговоров заинтересован Ватикан.