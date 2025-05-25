Президент России Владимир Путин рассказал, как приказал командиру дивизии воздержаться от атаки в зоне военной операции на Украине из-за неподходящих условий. Он уточнил, что отдал такой приказ, чтобы избежать неоправданных потерь среди личного состава. Об этом глава государства рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», новый фрагмент которого опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Путина, на одном из участков фронта произошла «любопытная ситуация». Он не стал уточнять, «где и конкретно чем она вызвана» (интервью было записано 11 марта).

На участке фронта, о котором идет речь, российские военные «рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу», рассказал Путин. В один из периодов на этом направлении сложились условия, которые не позволяли провести операцию без потерь личного состава, отметил президент.

«Условия погоды, некоторые другие условия говорят о том, что этого нельзя делать, потому что если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям», — пояснил глава государства.

Как рассказал Путин, он вместе с начальником Генштаба дал командиру дивизии прямое указание «воздержаться от реализации этих планов».

«Только у них целая внутренняя трагедия. Рвутся в бой», — сказал президент, добавив, что военные «все равно начали выполнять эту задачу», но «немножко другими способами».

Путин отметил, что практически ежедневно ему докладывают о ситуации в зоне боевых действий.

«Это же моя работа сегодня, я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается вся информация со всей линии боевого соприкосновения», — рассказал президент.

Ранее Путин назвал нужным для России результатом СВО устранение причин конфликта и обеспечение условий для долгосрочного мира.