Российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова передает пресс-служба Кремля.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет», — пояснил российский глава.

Путин также поручил Минэкономразвития и администрации президента в максимально короткие сроки подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

20 мая президент России посетил Курскую область, где в том числе встретился с главами муниципалитетов региона. Глава Глушковского района Павел Золотарев пожаловался Путину на проблемы, создаваемые украинскими беспилотниками, и попросил Путина создать буферную зону.

«Дроны — это проблема, все равно нужно отгонять немножко подальше», — обратился он к Путину.

Президент спросил, на сколько километров «нужно отогнать» БПЛА. Золотарев ответил: «Я думаю, Сумы должны быть наши. <…> Мы не можем жить как на полуострове, у нас должно быть побольше, хотя бы Сумы».

В ответ российский глава пошутил, что по этой причине на пост врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн. «Он тоже так хочет все побольше, побольше», — сказал Путин.

Депутат Курской областной думы Александр Золотарев также поднял вопрос буферной зоны. «Мы понимаем, что в районы мы не сможем вернуться, пока там не будет оказана безопасность. К сожалению, мы видим, что дроны летят все дальше и дальше и территория становится опаснее все дальше и дальше», — сказал он.

Издание «Курск» 21 мая сообщило со ссылкой на бойца спецназа «Ахмат», что отряд создает в приграничных районах Белгородской и Курской областей буферную зону, «чтобы защитить наши города». Эта территория нужна, чтобы на раннем этапе обнаруживать диверсионные группы, перехватывать угрозы до их приближения к населенным пунктам и контролировать ключевые дороги и лесные массивы, пишет портал.

21 мая лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что вопрос присоединения Сумской области Украины к России ради создания буферной зоны будет решен.

«Фактически создание такой зоны началось еще в 2024 году, когда наши подразделения вошли в Харьковскую область на границе с Курской областью. Сейчас боевые действия идут уже в Сумской области с той же целью — обезопасить российские регионы», — сказал он.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в свою очередь высказался за создание буферной зоны такой дальности, чтобы украинские снаряды не долетали до российских регионов. Депутат отметил, что по Курской области сейчас «наносится ударов больше, чем до ее освобождения», в том числе ракетными комплексами HIMARS и гаубицами.

Другой член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» высказал предположение, что длина буферной зоны будет составлять по меньшей мере 50 километров. «Буферная зона будет зависеть от дальнобойности ракет, от того, будут ли поставлять западные страны дальнобойное орудие на Украину. Естественно, в этой зоне будет стоять ПВО», — сказал он.

Летом 2023 года Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы прекратить обстрелы российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в апреле 2024 года, что буферная зона будет расширяться из-за поставок Киеву западных дальнобойных ракет.

В начале октября того же года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в зависимости от поставляемого Украине оружия «санитарный кордон» для защиты территорий России должен простираться до Польши.