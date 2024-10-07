Россия вынуждена будет взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области Украины для создания буферной зоны. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, из этих регионов были совершены атаки на Курскую область, а также обстрелы Белгородской, Брянской и других приграничных регионов. Депутат считает, что контроль над Днепропетровской, Сумской и Черниговской областями и создание там демилитаризованной зоны остается единственным способом решения проблемы.

«Руководство неоднократно заявляло о том, что мы вынуждены будем принимать соответствующие меры по созданию буферной зоны для обеспечения безопасности в наших регионах. Значит, мы вынуждены будем освобождать от ВСУ эти регионы для обеспечения безопасности наших регионов, и мы об этом предупреждали», — сказал Чепа.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на территории Украины, чтобы прекратить обстрелы российских регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил в апреле 2024 года, что буферная зона будет расширяться из-за поставок Киеву западных дальнобойных ракет.

В начале октября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в зависимости от поставляемого Украине оружия «санитарный кордон» для защиты территорий России должен простираться до Польши.