Президент России Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ. О его визите утром 21 мая сообщил Кремль.

Путин встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном и волонтерами, а также посетил город Курчатов, где провел совещание с главами муниципалитетов Курской области и посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

На встрече с Хинштейном президент поддержал его предложение продолжить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям региона, которые остались без имущества, до возможности их возвращения в свои дома. Ранее речь шла о том, что средства будут выплачиваться до освобождения Курской области от ВСУ.

Хинштейн сообщил, что российские военные, МЧС и добровольческая бригада «Барс — Курск» активно занимаются разминированием территории.

«Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется. Но до этого момента мы не можем людям обеспечить безопасность их возвращения домой. Попросил бы возможность, такую меру поддержки — 65 тысяч рублей — по крайней мере на текущий период сохранить», — сказал врио губернатора.

Путин согласился с этим, а также заявил о необходимости увеличить группировку разминирования, чтобы «люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам».

Также глава государства поддержал идею выделять деньги на ремонт непригодных для жилья помещений. Хинштейн пояснил, что сейчас владельцы домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ, получают деньги на ремонт, если такое жилье подлежит восстановлению.

Однако, по словам врио губернатора, есть категория домов, которые не пострадали от обстрелов напрямую, но которые «пришли в непригодность» за период отселения жильцов. Эти здания «разморозило, они стали объектами каких-то иных посягательств, жить в этих домах невозможно», пояснил Хинштейн.

Путин также поддержал идею создания в Курске и Судже федерального музея, посвященного событиям в регионе 2024-2025 годов. Хинштейн отметил, что музей будет создаваться вместе с Российским военно-историческим и Российским историческим обществом. «Сделаем, хорошее предложение», — сказал президент.

«Второе место на конкурсе идиотов»: Путин дал оценку ВСУ

На встрече президента с волонтерами один из них рассказал, что украинские войска наносят повторные атаки беспилотниками по домам и памятникам, которые пытаются сохранить и восстановить добровольцы.

«Понятно, понятно, с кем мы воюем. Если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны — понятно. Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. <…> И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть», — прокомментировал Путин.

Еще один участник встречи привел данные о том, что в районе населенного пункта Шостка было замечено «до ста живой силы противника».

«Да, пытаются двигаться в сторону границы. Ну ладно, это отдельная тема», — ответил на это Путин.

После выступления настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы в Курчатове священника Евгения Карачевцева, который рассказал об организации на территории храма мануфактуры по производству стерильного перевязочного материала, президент отметил, что священнослужители практически всех традиционных конфессий России сейчас «в прямом смысле этого слова на боевом посту».

«Они и на линии боевого соприкосновения — причем, повторяю, всех конфессий, — оказывают помощь людям, и в тылу, подальше от боевых действий. <…> Знаю, что, к сожалению, и потери есть среди священнослужителей», — отметил Путин.

В конце встречи представитель федерального штаба волонтерской роты «Боевого братства» вручил президенту каталог «всех оскверненных и снесенных памятников». Он подчеркнул, что это «не какая-то заказная типография», а «живой, настоящий каталог», созданный на основе найденных в интернете фотографий.

Путин заявил, что снос и осквернение памятников происходят «для того, чтобы стереть память, историческую память о том, кто мы такие, откуда мы взялись».

«А это зачем? А чтобы не было будущего. Вот так все на самом деле элементарно. И еще стереть память у тех, кто смотрит в сторону России», — добавил он.

Об обстановке в Курской области после освобождения от ВСУ

На встрече с главами муниципалитетов Путин заявил, что владеет всей полнотой информации о ситуации в Курской области, но хотел получить и «взгляд с места».

«Правительство докладывает, военные докладывают, спецслужбы докладывают, МВД все докладывает, Александр Евсеевич [Хинштейн] докладывает. В принципе, для работы этого достаточно. Но мне хотелось вас увидеть, послушать, потому что все с места виднее», — объяснил глава государства.

Он отметил, что даже после освобождения Курской области от ВСУ обстановка в в приграничных районах «все равно остается сложной». Путин также заявил, что украинские войска «каждый день пытаются» пересечь российскую границу.

Путин пообещал, что все жители, вынужденно покинувшие регион на фоне вторжения ВСУ, обязательно вернутся домой, но сначала там нужно провести разминирование.

«Нужно обеспечить безопасность. А это прежде всего связано с разминированием территорий. Прежде всего это территории населенных пунктов: городов и поселков», — пояснил глава государства.

Путин сообщил, что для ускорения работ планируется увеличить группировку разминирования. «По максимуму сделаем это как можно быстрее», — заверил он.

Путин также поручил создать программу восстановления храмов в Курской области, пострадавших от действий ВСУ. По словам президента, при освобождения области украинские военные превратили оставленные храмы «практически в крепости» и им был нанесен «серьезный ущерб». Путин выразил уверенность, что после восстановления храмов «будет лучше, чем было».

Кроме того, Путин поддержал предложение распространить режим особой экономической зоны на всю территория Курской области. Он добавил, что «в правительстве есть сомнения по этому поводу» из-за опасения, что бизнес из других регионов страны будет перерегистрироваться в безопасных районах Курской области, чтобы пользоваться льготами.

«Тем не менее сама по себе идея правильная. Обязательно с правительством на этот счет поговорим, с Минэкономразвития, пусть поищут решение», — сказал президент.

В заключение встречи Путин распорядился представить к госнаградам муниципальных деятелей Курской области, внесших особый вклад в нормализацию ситуации в регионе.