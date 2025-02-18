Президент России Владимир Путин поручил дополнительно выплачивать по 65 тыс. рублей в месяц жителям Курской области, утратившим имущество. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.

Средства должны выплачиваться до полного освобождения Курской области от ВСУ, сказал глава государства. Министр финансов Антон Силуанов попросил уточнить, входят ли в эту сумму зарплаты, пенсии и другие выплаты, которые уже получают жители приграничья. Путин подчеркнул, что речь идет о дополнительных выплатах.

«Нет, мы не будем доплачивать до 65 тыс., если человек что-то уже получает и зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, — всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, — это 112 с лишним тысяч человек <…>, — им всем будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от бандформирований», — сказал президент.

В сентябре 2024 года правительство России выделило дополнительное финансирование в размере 3 млрд рублей на выплаты жителям Курской области, полностью утратившим имущество первой необходимости. Сумма выплат составила 150 тыс. рублей на человека.

В начале февраля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил Путину, что деньги получили 112 тысяч курян, но у многих эти средства уже закончились, поэтому они не могут восстановить жилье и хозяйство. В связи глава региона попросил увеличить размер выплат.

В середине февраля правительство выделило дополнительно более 1,3 млрд рублей на аренду жилья семьям, которые вынужденно покинули дома из‑за обстрелов в Курской области. По словам Хинштейна, в марте в областное законодательство планируется внести поправки, предусматривающие единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей семьям из отселенных районов, где родились дети после вторжения ВСУ.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области идут с 6 августа 2024 года. Президент России во время прямой линии заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из региона, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.

В начале февраля замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что большая часть украинских войск, зашедших в Курскую область, уничтожена.