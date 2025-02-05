Президент России Владимир Путин встретился с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Российский лидер отметил, что ситуация в регионе сложная, обсудив с Хинштейном вопросы компенсации утраченного имущества курян и возвращения земельных участков.

«Прошло ровно два месяца с тех пор, как мы с вами здесь встречались, и я поручил вам организовать работу в Курской области. Ситуация там очень сложная», — сообщил Путин.

Хинштейн доложил главе государства, что в Курской области был создан координационный совет, куда вошли инициативные группы от каждого из городов и районов региона. По его словам, сейчас на повестке 54 «проблемных вопроса», часть из которых уже решена.

«Как раз сегодня депутаты Курской областной думы приняли законопроект, уже закон, который предусматривает право гражданина на возвращение ему земельного участка после того, как он реализовал сертификат. <…> Когда человек реализует сертификат, то государство забирает у него и то утраченное строение или, точнее, его остатки, за которые идет сертификат, компенсация, и расположенный под ним земельный участок, поскольку это неразрывное целое», — отметил политик.

Хинштейн отметил, что решение было следующим: гражданину вновь предоставляют этот участок в безвозмездное пользование на шесть лет. В этом время человек строит там жилье и, как только он его регистрирует, то «получает этот участок бесплатно в свою собственность».

«Это я называю лишь один из таких вопросов. Их много тех, которые находятся в стадии решения. Есть вопросы, которые, Владимир Владимирович, решить трудно. И позвольте, я один из наиболее часто задаваемых людьми вопросов сейчас хотел бы вам доложить. Речь идет о компенсациях за утрату имущества», — сообщил врио главы Курской области.

Он отметил, что федеральные выплаты в 150 тыс. рублей получили 112 тыс. курян, но эти деньги у многих уже закончились. И сейчас люди «справедливо ставят вопрос» о том, что у них нет возможности средств на восстановление хозяйства, особенно у тех, кто потерял «скот, птицу, сельхозтехнику».

«И мне кажется, что <…> сумму этой выплаты, 150 тыс., следовало бы увеличить, для того чтобы эти средства могли пойти на обустройство нового жилья или жилья, куда вернулись люди, на восстановление ими личных подсобных хозяйств в виде сельхозтехники, в виде скота и птицы», — сообщил Хинштейн.

Также он рассказал, что сейчас из-за боевых действий в регионе нет возможности начать восстанавливать поврежденную или уничтоженную инфраструктуру, а также подсчитать нанесенный ущерб.

«Но мне кажется также очень правильным <…> рассмотреть возможность о принятии какого-то решения по восстановлению инфраструктуры в Курском приграничье, сделать это параллельно с решениями, о которых я сейчас вам докладывал, с возможностью получить дополнительные средства и направить их на обустройство домов, на покупку или, точнее, возобновление ЛПХ [личное подсобное хозяйство]», — сказал врио главы Курской области.

Хинштейн подчеркнул, что люди «хотят жить на своей земле» и «силами регионального бюджета» восстановить область, где идут или прошли боевые действия, не удастся. Путин на это ответил кратко: «Хорошо».

Также врио главы Курской области сообщил, что в регионе нужно ввести льготную ипотеку по аналогии с дальневосточной и что морпехи 155-й бригады обратились с просьбой присвоить им почетное наименование в честь Курска. Путин обе идеи поддержал.

По словам Хинштейна, объем строящегося в Курской области жилья сегодня ниже потребностей жителей, нужна новая программа по малоэтажному и коттеджному жилью. Кроме того, он попросил правительство России проработать программу восстановления курского приграничья до его полного освобождения.

Путин назвал проделанную Хинштейном в регионе работу как «вполне удовлетворительную».

«Люди, конечно, переносят все эти испытания и невзгоды мужественно. <…> Мы видим это, потому как они проходят через эти испытания. <…> В целом, первые шаги, которые были сделаны вами по этому направлению, оцениваются как вполне удовлетворительные. Надеюсь, что в таком же режиме вы будете работать дальше», — сказал президент России.