Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — говорится в указе главы государства.

Действующий губернатор Курской области Александр Смирнов досрочно сложил полномочия, уйдя в отставку по собственному желанию, уточняется в документе. Сам Смирнов пока не комментировал уход с должности главы региона.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область чуть более полугода. Он сменил на посту руководителя приграничного региона Романа Старовойта, который стал министром транспорта. В мае Смирнов был назначен врио главы региона, а в сентябре одержал победу на выборах.

На встрече с Хинштейном Путин отметил, что значительная часть деятельности депутата связана с работой в Госдуме. В то же время президент указал, что политик два года был советником главы Росгвардии, имеет «хорошие наработки» и отношения в исполнительных органах власти.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — сказал Путин.

По словам главы государства, по мере освобождения занятой ВСУ части Курской области в регионе нужно будет «очень много сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики», а также организовать работу по помощи местным жителям, «которые в ней, безусловно, нуждаются».

На вопрос Путина о готовности к выполнению этих задач, Хинштейн заявил, что будет делать всё для того, чтобы оправдать доверие президента.

«Для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен. <…> Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи», — сказал он.

Путин призвал Хинштейна использовать в том числе опыт работы в силовых структурах для достижения поставленных задач. Депутат ответил, что сделает «максимум возможного» и приложит все усилия, которые способен, чтобы оправдать доверие президента.

«Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — подчеркнул он.

Хинштейн возглавляет в Госдуме комитет по информационной политике. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что «Единая Россия» сохранит за собой руководство этим комитетом после назначения председателя на пост врио губернатора Курской области.

Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ, в 2007-м — Московский университет МВД России по специальности «правоведение». В 2013 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва. С 1992 по 2003 год Хинштейн работал штатным журналистом и политическим обозревателем газеты «Московский комсомолец». В 1999-2002 годах — автор и ведущий еженедельной информационно-публицистической программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Хинштейн — депутат Госдумы пяти созывов (IV, V, VI, VII и VIII), член партии «Единая Россия». В 2003-2011 годах представлял в нижней палате парламента Нижегородскую область, а с 2011 года и по настоящий момент — Самарскую. В 2016-2018 годах Хинштейн занимал должность советника директора Росгвардии. На этом посту он курировал вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

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