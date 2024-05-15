Президент России Владимир Путин назначил исполняющих обязанности губернаторов в регионах, главы которых перешли работать в правительство и администрацию президента. Соответствующие указы опубликованы 15 мая на сайте Кремля.

И.о. губернатора Калининградской области назначен Алексей Беспрозванных, Кемеровской области ― Илья Середюк, Курской области ― Алексей Смирнов, Хабаровского края ― Дмитрий Демешин, Тульской области ― Дмитрий Миляев.

Они будут временно исполнять обязанности губернаторов до выборов глав регионов и их официального вступления в должность.

Беспрозванных ранее занимал должность замглавы Минпромторга, Середюк был главой правительства Кузбасса. Возглавивший Курскую область Алексей Смирнов занимал пост первого замглавы региона — председателя правительства.

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин был заместителем генпрокурора и начальником управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах. Новый глава Тульской области Дмитрий Миляев работал первым заместителем губернатора региона.

В соответствии с Конституцией России после инаугурации президента федеральное правительство ушло в отставку в полном составе. 11 мая премьер-министр Михаил Мишустин, сохранивший свой пост, представил кандидатов на должности вице-премьеров и министров. Госдума утвердила их 13-14 мая.

Бывший губернатор Калининградской области Антон Алиханов возглавил Минпромторг, экс-глава Кемеровской области Сергей Цивилев занял пост министра энергетики. Михаил Дегтярев, занимавший пост губернатора Хабаровского края, стал министром спорта. Экс-губернатор Курской области Роман Старовойт стал министром транспорта, а экс-глава Тульской области Алексей Дюмин ― помощником президента.

Бывший министр промышленности и торговли Денис Мантуров перешел на должность первого вице-премьера. На этом посту он будет курировать технологический суверенитет в различных отраслях, оборонно-промышленный комплекс, космические программы и развитие судостроения.

Экс министр транспорта Виталий Савельев стал вице-премьером, курирующим вопросы развития транспорта и логистики.

Минэнерго в прежнем правительстве возглавлял Николай Шульгинов, Минспорта ― Олег Матыцин. О новых рабочих планах Шульгинова не сообщалось. Матыцин перейдет «на другую работу», сообщили в пресс-службе правительства, но подробности не привели.