Российские войска выбьют подразделения ВСУ из Курской области, но назвать точные сроки освобождения приграничного региона невозможно, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

Глава государства отметил, что сейчас нельзя назвать точную дату выдавливания украинских войск из Курской области, поскольку в этом случае российские бойцы будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.

«Мы точно совершенно их выбьем. Но вопрос про конкретную дату… Планы есть. Но сказать «к такому-то числу» — так не делается, ребята же меня слышат. Они не будут с потерями считаться», — отметил президент.

При этом глава государства заявил, что «нет никаких сомнений» в освобождении Курской области и выдавливании из региона подразделений ВСУ.

«Но А — точно выбьют. Б — после этого можно будет оценить ущерб. В — все будет восстановлено [в Курской области], даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать дорожную сеть, инфраструктуру, социальные объекты, школы», — добавил Путин.

Новость дополняется