На Украине начали служебное расследование после удара ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Сумской области, командира воинской части отстранили. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины.

Удар произошел во время занятий на стрельбище воинской части. Шестеро военных погибли, более 10 получили ранения, утверждает Нацгвардия. По результатам проверки и расследования действиям должностных лиц дадут «жесткую правовую оценку», говорится в сообщении.

«Командованием Национальной гвардии Украины еще ранее были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения <…> с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава», — подчеркнули в ведомстве.

Минобороны России 20 мая сообщило о ракетном ударе комплексом «Искандер» по лагерю подготовки 1-й бригады спецназа ВСУ, обнаруженному в населенном пункте Шостка Сумской области во время разведывательных мероприятий.

Минобороны сообщило об уничтожении до 70 военных, включая 20 инструкторов, а также склада боеприпасов и 10 единиц техники.

«Целый батальон под открытым небом»: реакция Украины

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая после удара обратилась в своем телеграм-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому с вопросом об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Сколько еще должно погибнуть людей? Сколько еще “дебильных” приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского освободили, Владимир Александрович?» — написала она.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что полигон в Шостке находится «менее чем в 50 км» от границы с Россией.

«Это преступление. Тех, кто решил проводить тренировки военных фактически на линии фронта. <…> Подобное происходит уже не впервые и не во второй раз. И до сих пор никто не привлечен к ответственности», — написал украинский депутат.

Комментируя заявление Нацгвардии о принятых после удара мерах, Гончаренко заявил, что «отстранением [командира] здесь закончиться не может».

Украинский телеграм-канал «Офицер+», который, согласно описанию, ведет старший лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», привел заявления военнослужащих, которые участвовали в стрельбах на полигоне. По их словам, командование игнорировало сигналы воздушной тревоги.

«Это [удар] когда-то в конце концов должно было произойти, ведь чуть ли не целый батальон сосредоточен под открытым небом во время стрельб», — цитирует канал слова украинских военных.

Удар по Сумам

13 апреля ракетному удару подвергся город Сумы. Минобороны России сообщило, что ВС нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате были убиты около 60 украинских военных, добавили в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обстрел Сум, заявил, что российские военные наносят удары «исключительно по военным и околовоенным целям».

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и бывший нардеп Игорь Мосийчук писали, что удар был нанесен по скоплению украинских военных, собравшихся на награждение в связи с семилетием образования 117-й бригады теробороны ВСУ. По словам Мосийчука, глава Сумской администрации Владимир Артюх и другие чиновники «пиарили награждение» и «собрали туда, кроме воинов, гражданских и детей».

Мэр города Конотопа Артем Семинихин обвинил Артюха в том, что тот организовал награждение военных в Сумах, хотя его якобы «предупреждали, что этого делать нельзя». Сам чиновник заявил, что был приглашен на мероприятие, но не выступал его инициатором. После удара по Сумам Зеленский уволил Артюха, назначив на его место Олега Григорова. В связи с организацией награждения военных на Украине открыто уголовное производство.