Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха. Об этом сообщают издание «Суспiльне» и постоянный представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров согласовал увольнение Артюха и назначение на его место начальника главного управления Национальной полиции в Луганской области Олега Григорова.

13 апреля город Сумы подвергся ракетному удару. Украинские СМИ писали, что в результате было разрушено здание конгресс-центра Сумского государственного университета. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили, что удар был нанесен по скоплению украинских военных, собравшихся на награждение в связи с семилетием образования 117-й бригады теробороны ВСУ.

По словам Мосийчука, глава Сумской администрации Владимир Артюх и другие чиновники «пиарили награждение» и «собрали туда, кроме воинов, гражданских и детей». По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 35 человек, пострадали 129.

Мэр города Конотопа Артем Семинихин обвинил Артюха в том, что тот организовал награждение военных в Сумах, хотя его якобы «предупреждали, что этого делать нельзя». Он также выразил надежду, что Артюха «выгонят» и задержат.

Сам Артюх в разговоре с «Суспільне» признал, что награждение было, но отрицал, что был организатором мероприятия.

«Моей инициативы там не было. Я был приглашен», — сказал Артюх. Он отказался назвать инициатора церемонии, заявив, что это «уже другая тема».

Минобороны России сообщило, что российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. В ведомстве отметили, что удар наносился «в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства».

В результате были убиты около 60 украинских военных, сообщили в министерстве. Там добавили, что Киев «продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обстрел Сум, заявил, что российские военные наносят удары «исключительно по военным и околовоенным целям».