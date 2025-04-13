Украинский город Сумы 13 апреля подвергся удару, власти страны сообщили о погибших и пострадавших. В Верховной Раде заявили, что удар был нанесен по скоплению украинских военных, которые собрались на награждение. Минобороны России не комментировало информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары были нанесены по «обычной городской улице, по обычной жизни <…> в день, когда люди идут в церкви».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в эпицентр удара попало помещение регионального Центра защиты прав человека, которое в результате «полностью разрушено». Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о 31 погибшем и более 80 пострадавших.

Сумская область Украины граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Сумы находятся в 30 км от границы, через город проходит трасса, соединяющая его с курским городом Суджа.

От удара пострадало здание конгресс-центра Сумского государственного университета, сообщила Украинская служба «Би-би-си». Российский телеграм-канал «Два майора» пишет, что СумГУ «использовался и как площадка для всяких военных штабов».

«Вероятно, целью могло быть собрание или конференция военных (об этом намекает присутствие армейских пикапов на месте удара, как и само место)», — рассуждает телеграм-канал «Военный осведомитель».

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар был нанесен по скоплению украинских военных, собравшихся на награждение. По ее словам, информация о месте сбора стала известна из-за «утечки» в Службе безопасности Украины (СБУ).

Мэр города Конотопа Артем Семинихин призвал главу Сумской администрации Владимира Артюха и руководителя областного управления СБУ уйти в отставку. Он назвал Артюха «чучелом» и «скотиной», пообещав «рассказать, что произошло», если тот «не встанет на колени и не извинится перед людьми».

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук выразил надежду, что Артюха и помощникам главы Сум Михаила Ананченко «уже задерживают». По словам Мосийчука, они «пиарили награждение военных в Сумах и собрали туда, кроме воинов, гражданских и детей». Речь идет о награждении военных 117-й бригады теробороны ВСУ по случаю семилетия ее образования.

Что пишут российские военкоры и Z-каналы

На кадрах с места удара видно «несколько армейских пикапов, в том числе с тактическим знаком (треугольник)», отмечает российский телеграм-канал «Война с фейками».

«Концентрация машин такого типа нехарактерна для городских условий. Также на видео в первые минуты после взрыва попали украинские военные. Что они делали в воскресный день у якобы “неработающего” конгресс-центра — вопрос риторический», — говорится в посте.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил об «очень точном» поражении конгресс-центра СумГУ и корпуса №2 Банковской академии. «Кстати, первый часто использовался для собраний и конференций. И там вполне могли сегодня проходить “мероприятия” украинских военных. Как и в Банковской академии», — написал он.

Подоляка призвал жителей Сум покинуть город, «ставшим прифронтовым <…> благодаря авантюре Зеленского на Курщине». До лета 2024 года, то есть до вторжения ВСУ в Курскую область, «по городу не били», добавил он.

«Сумы уже давно превратились в место накопления сил армии режима, город просто кишит вэсэушниками. А значит, такие удары, чем дальше, тем будут все чаще», — заявил Подоляка.

Здания, по которым был нанесен удар, не использовались гражданскими лицами, утверждает военный блогер Сергей Лебедев. Он сослался на данные источника о том, что в одном из зданий «проходила встреча, были натовские офицеры, офицеры из ГУР МО и представители нацбатальонов».

Военный волонтер Роман Алехин утверждает, что в Сумской области отрабатывались удары «по разным промышленным объектам и местам дислокации боевиков». «Сообщается, что две ракеты прилетели в город. Пока непонятно — чьи ракеты», — пишет он.

Алехин допустил, что в Сумах удар мог быть нанесен по «ПВД [пункту временной дислокации] противника, в том числе иностранного», либо это была «провокация» Украины на фоне переговоров по мирному урегулированию с участием США.

Военкор Евгений Лисицын предположил, что целью атаки мог стать «промышленный объект».

Минобороны России не комментировало информацию об ударе по Сумам. В ведомстве и Кремле неоднократно заявляли, что российские войска не совершают ударов по гражданским объектам Украины, нанося их только по военным и энергетическим объектам и связанной с ними инфраструктуре.