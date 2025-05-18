Россия заинтересована в том, чтобы результатом военной операции на Украине стало устранение причин конфликта и обеспечение условий для долгосрочного мира. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для документального фильма репортера ВГТРК Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

По словам главы государства, у России достаточно сил и средств, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом».

«А этот результат — это устранение причин, которые вызвали этот кризис, создание условий для долгосрочного, устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной», — сказал Путин.

Ранее президент выразил уверенность в том, что ресурсов России хватит, чтобы успешно завершить СВО без применения ядерного оружия. «Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие <…>. И, надеюсь, не потребуется», — сказал Путин.

Оценивая возможность примирения с «украинской частью русского народа», Путин назвал это вопросом времени и предположил, что это случится, «несмотря на всю трагедию».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что проведет 19 мая телефонный разговор с Путиным, который будет посвящен в том числе урегулированию конфликта на Украине. В Кремле подтвердили подготовку к беседе глав государств.

Третий с начала года разговор Путина и Трампа состоится спустя три дня после переговоров России и Украины в Стамбуле. По их итогам стороны договорились провести в ближайшие дни обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, делегации должны подготовить и представить условия прекращения огня. После обмена соответствующими предложениями стороны условились продолжить переговоры. Вашингтон поддержал договоренности, которых достигли Москва и Киев в Стамбуле.