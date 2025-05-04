Президент России Владимир Путин дал интервью для документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина к 25-летию своей первой инаугурации «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Глава государства рассказал о своем видении будущего международной политики, ходе военной операции, отношениях с лидерами других стран, а также о том, каким должен быть его преемник. Подробности — в материале RTVI.

О возможности начать СВО раньше

Говоря о возможности начать военную операцию в 2014 году, Путин заявил, что в тот момент Россия не была готова противостоять Западу.

«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», — отметил он.

В то же время, российская сторона была «вынуждена» принять решение по поддержке жителей Крыма и Севастополя в 2014 году, так как в ином случае они бы оказались отданы «на растерзание», сказал президент.

«Думаю, мы правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали», — заявил Путин.

Президент также указал на заявления американских официальных лиц о том, что США находятся «в состоянии институциональной войны с Россией».

«Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», — пояснил глава государства.

При этом российская сторона «хотела верить» в реализацию Минских соглашений, которые были препятствием для «резких движений», и не планировала участия в боевых действиях, добавил Путин.

«Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», — заявил он.

О реакции на СВО

Говоря о санкционном давлении на Россию, Путин заявил, что не ожидал той устойчивости, которую показала российская экономика.

«Я исходил из того, что мы не бросаемся с головою в омут, есть у нас определенные заделы. Но, конечно, рисков было много. Это очевидно», — сказал он.

По словам президента, Россия «слишком уж погрузилась» в ситуацию, которая поставила страну в зависимое положение.

«Современный мир — он такой, очень взаимосвязанный, это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно», — пояснил он.

Путин также обратил внимание, что несмотря на успех российского экономическо-финансового блока, многие на Западе продолжают надеяться на серьезный кризис в России, сопоставимый с кризисом 1990-х годов.

Президент также заявил, что российское общество отреагировало на начало специальной военной операции так, как он надеялся.

«Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», — отметил он.

О причинах военной операции

Путин напомнил о своем выступлении на Мюнхенской конференции в 2007 году, когда он заявил, что Россия «либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще».

«И вот это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России», — сказал он.

Президент выразил сожаление в связи с тем, что эти слова, хотя и были услышаны, но не вызвали должной реакции.

«В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении», — заключил он.

О Минских соглашениях

Несмотря на «осторожное» отношение к Минским соглашениям, Россия «с доверием» отнеслась к договоренностям, подписанным западными партнерами, отметил президент.

«Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули», — заявил он.

По словам Путина, лидеры западных стран использовали Минские соглашения для того, чтобы «взять паузу» и перевооружить Украину для подготовки к столкновению с Россией. «Это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем», — добавил президент.

Российский лидер также заявил, что «коварный» характер действий стран Запада был понятен с начала 2000-х годов. «Я начал — тоже не сразу все понял — начал доносить до своих коллег: смотрите, вот вы говорите это, а делаете это», — пояснил он.

О работе президентом

Говоря о своей работе, Путин признал наличие в ней большого количества минусов, связанных с бытовыми неудобствами, перегрузками и нехваткой времени на общение с близкими. Однако результат этой работы компенсирует недостатки, добавил президент.

Глава государства также показал свою кремлевскую квартиру и рассказал, где за последние три года ему в основном приходилось только ночевать там.

Путин также рассказал, что за 25 лет у власти он не стал чувствовать себя «каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает».

«Это из семьи идет, из среды, в которой я вырос. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало», — заявил президент.

Говоря о том, как начинается его рабочий день, Путин признался, что старается полтора часа заниматься по утрам в спортивном зале, которым оборудована его кремлевская квартира. Президент в шутку назвал тренажерный зал «самой главной частью» квартиры и рассказал о происхождении ссадины на лбу.

«Просто вот здесь занимался, рукой просто махнул и попал себе по лбу. Ничего такого героического нет», — пояснил он.

О том, без чего не будет России

Отвечая на вопрос о том, возможно ли примирение с «украинской частью русского народа», Путин назвал это вопросом времени и выразил уверенность в том, что это случится, «несмотря на всю трагедию».

При этом он выразил уверенность в том, что у России есть достаточно сил и средств для того, чтобы «довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом» без применения ядерного оружия, вопреки провокациям со стороны других государств.

Говоря о перспективах Азиатско-Тихоокеанского региона, президент обратил внимание, что еще в начале 2000-х годов можно было наблюдать первые признаки смещения в эту область центра экономического роста. «На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция-то сохраняется», — добавил он.

По словам президента, в ближайшие 25 лет тенденция сокращения доли стран «Большой семерки» в мировой экономике сохранится и доля стран БРИКС по паритету покупательной способности будет расти.

Путин также отметил, что России необходимо опираться на традиционные морально-нравственные ценности, чтоб страна сохранилась в будущем.

«Если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», — отметил он.

Еще одним принципиальным вопросом для России президент назвал улучшение демографической ситуации.

«От этого зависит будущее страны. Это потенциал, наш потенциал. Такие гиганты сейчас возникли, очень быстро развиваются. А у нас при нашей территории… Посчитать данные с новыми территориями — наверное, будет 150 миллионов [человек]», — сказал он.

О личном

Говоря об общении со своими внуками, Путин рассказал, что несмотря на его плотный график, они могут в любой момент неожиданно приехать к нему в Кремль.

«Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп. Они стараются заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то “окошечко”, чтобы с ними увидеться», — пояснил он.

Путин отметил, что не строг с внуками, получает удовольствие от встреч с ними и надеется выглядеть авторитетом в их глазах.

Вспоминая о своем детстве, глава государства рассказал, что его отец любил мариновать корюшку и готовить студень. «Это такой питерский деликатес, ленинградский», — пояснил он.

Путин также не согласился с приписываемым ему пониженным чувством опасности и назвал эту характеристику ошибочной. Президент также признался, что, несмотря на внешнее хладнокровие и сдержанность, у него присутствует желание кому-нибудь «врезать».

«Всегда! Я с этим живу, но я с этим борюсь», — сказал президент.

О преемнике

Путин также коснулся вопроса возможного преемника и заявил, что постоянно думает на эту тему, однако окончательный выбор предстоит сделать гражданам страны.

«Ясно, что есть предвыборные технологии, есть административный ресурс. Но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шанс сделать что-то по серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа», — сказал он.

Для этого, отметил глава государства, необходимо, чтобы появился «человек, а лучше несколько человек», чтобы россияне могли сделать выбор в пользу того, кто сможет добиться их доверия.

О молитве

Глава государства также рассказал, что периодически приходит с молитвой в церковь Сенатского дворца Кремля, где он впервые преклонил колени во время теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году.

«Тогда, в период кризиса с “Норд-Остом”, я впервые в своей жизни встал на колени», — сказал он.

Путин также назвал «особым случаем» посещение мемориала «Город ангелов», посвященного детям, погибшим из-за атаки террористов на школу №1 в Беслане в августе 2024 года. «Это дети. Это останется с нами навсегда», — отметил глава государства.

Говоря о том, как часто он обращается к молитве, президент назвал духовную жизнь людей отличием российского общества от западного.

«Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят. <…> Поэтому у человека с такими взглядами и убеждениями, с таким морально нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает и у меня», — пояснил он.

Об отношениях с лидерами других стран

В ходе беседы с журналистами президент показал камин, у которого он вел разговор за неформальным чаепитием с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

Он также показал большую деревянную коробку с шоколадом, которую получил в подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко. «Шоколадки белорусские, очень вкусно», — сказал Путин.

Российский лидер перешел на немецкий язык, комментируя негативное отношение на Западе к бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру, и напомнил об овациях парламента Канады 98-летнему участнику 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», перейдя на немецкий язык.

«И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки: чем дальше от Шредера, тем ближе к [спикеру канадского парламента] Энтони Роту, который симпатизирует нацистам. В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат», — заявил президент.

Об отношениях с Китаем

Как отметил Павел Зарубин, председатель КНР Си Цзиньпин станет одним из мировых лидеров, с которыми Путин проведет переговоры на грядущей неделе в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы.

Надежные и стабильные отношения, сложившиеся между Москвой и Пекином, «самим фактом своего существования укрепляют стабильность в мире», а также показали эффективность в условиях текущей международной турбулентности, отметил Путин.

«Мы соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран. И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую Китайскую стену, а построили такой общий фундамент наших отношений», — заявил он.

Глава государства также признал, что 25 лет назад было трудно «на 100%» сказать, как сложатся отношения между двумя странами, однако сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая «носит действительно стратегический характер, глубинный».

При этом отношения двух стран стали развиваться на фоне «ровных, вполне благопристойных отношений» с Западом, когда Россия в больших количествах получала гуманитарную помощь, напомнил президент. Он также выразил благодарность тем представителям западных стран, которые старались помогать России в те годы.