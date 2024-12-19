Решение о начале военной операции на Украине надо было принимать не в 2022 году, а раньше. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

«Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, его нужно было принимать раньше», — сказал глава государства.

По его словам, России также следовало бы заранее начинать готовиться к боевым действиям. Но и события Крымской весны в 2014 году, и начало спецоперации происходили спонтанно и без особой подготовки, признался глава государства.

«Но почему начали? Потому что дальше уже было невозможно терпеть и ждать, пока ситуация для нас ухудшится», — отметил президент.

Именно тогда, по его словам, украинские власти объявили о прекращении исполнения минских соглашений. Кроме того, началось «военное освоение» Киевом территорий Донбасса, подчеркнул глава государства.

Путин также признал, что годы военной операции стали испытанием для всех россиян, в том числе и для него самого. В этот период он стал гораздо меньше смеяться, но сосредоточился на своих стратегических навыках.

«Эти три года — два с лишним — они, конечно, были серьезным испытанием для всех нас, для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно, мы сейчас шутим, и смех в зале раздается… А я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Но есть еще одно обстоятельство: я стал совершенствовать, как я думаю, свои навыки в поиске ключевых вопросов и возможностях сосредоточить внимание и силы на их решении», — поделился глава государства.

По поводу окончания боевых действий на Украине и начала переговорного процесса Путин заметил, что у России нет предварительных условий. База для переговоров, по его словам, была заложена в 2022 году в Стамбуле.

Также Путин добавил, что готов подписать мирное соглашение только с легитимными украинскими властями, коими на данный момент являются Рада и ее председатель. Глава государства отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский может изменить свой статус только после переизбрания на пост президента. Срок его полномочий истек в мае 2024 года.