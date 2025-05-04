У России достаточно сил и средств, чтобы успешно завершить военную операцию без применения ядерного оружия. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Зарубин спросил президента, почему за три года военной операции Россия не «шарахнула в ответ» на различные провокации и удары «ракетами НАТО».

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И, надеюсь, не потребуется. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — сказал Путин.

В ноябре 2024 года Путин сообщил о применении новейшей российской ракетной системы «Орешник» в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по целям в Курской и Брянской областях. Позже он рассказал, что массированное групповое применение подобных ракет сопоставимо с ударом ядерным оружием.

Незадолго до этого президент России утвердил обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно документу, Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие при критической угрозе суверенитету или территориальной целостности государства. Решение о применении ядерного оружия принимает глава государства.

Использование ядерного оружия остается крайней мерой, пояснял RTVI старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова Петр Топычканов. По его словам, предложенные Путиным поправки не приближают применение ядерного оружия, а расширяют спектр угроз для сдерживания.