Россия начала серийное производство баллистических ракет «Орешник», заявил президент Владимир Путин во время сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане. По словам российского лидера, массированное применение подобных ракет сопоставимо с ударом ядерным оружием. О чем еще говорил президент — в материале RTVI.

О вынужденном испытании «Орешника»

«Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях — именно вынуждены — в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами ATACMS и Storm Shadow», — сказал президент.

Об «Орешнике» и его характеристиках

По словам Путина, в мире нет аналогов новейшей ударной гиперзвуковой ракетной системы «Орешник». Более того, по мнению главы государства, в ближайшее время никто не сможет разработать подобное оружие.

Принцип работы «Орешника» заключается в том, что десятки самонаводящихся боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 махов, что составляет примерно 3 км в секунду, рассказал российский лидер. По его словам, температура поражающих элементов всего на 1,5 — 2 тыс. градусов ниже, чем на поверхности Солнца, и достигает 4 тыс. градусов по Цельсию.

«Поэтому, все, что находится в эпицентре этого взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы. Превращается, по сути, в пыль», — отметил Путин.

Кроме того, он отметил, что ракета поражает «даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты».

Об эффекте от удара «Орешником»

«По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких “орехов” гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — заявил президент.

Он отметил, что «Орешник» не является оружием массового поражения. По словам главы государства, внутри снаряда нет ядерного заряда, «а значит, и ядерного заражения после его применения».

Об ударах «Орешником» по Украине

Российский лидер допустил применение «Орешника» по целям на территории Украины. По его словам, Генштаб и Минобороны обсуждают этот вопрос. Путин допустил, что могут быть атакованы центры принятия решений в Киеве.

«Конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», — отметил он.

О российских ответных ударах

За последние два дня российские Вооруженные силы запустили по территории Украины 100 ракет разных классов и 466 беспилотников. Президент пояснил, что эти действия стали ответом на удары украинских сил по регионам России американским оружием.

В ночь на 28 ноября российская армия нанесла комплексный удар по объектам на Украине с применением 90 ракет и 100 беспилотников, поражено 117 целей, уточнил глава государства.

«Удары с нашей стороны состоялись в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет», — отметил он.

О российских аналогах ATACMS и Storm Shadow

По словам президента, отечественная ракетная система «Искандер» является российским аналогом трех модификаций американских дальнобойных ракет ATACMS.

«Российский аналог всех трех модификаций ATACMS — это российская ракетная система “Искандер” и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое, дальность у “Искандера” больше», — заявил Путин.

Также глава государства обратил внимание на российские ракеты воздушного базирования Х-101. По его словам, эти снаряды можно считать аналогами британских дальнобойных ракет Storm Shadow и немецких Taurus. Однако отечественные Х-101 в сравнении с европейскими ракетами обладают преимуществом в дальности полета, добавил президент.

«Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская Scalp и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450-480 килограмм в тротиловом эквиваленте, дальность 500-650 километров, 650 — это немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — пояснил Путин.

Глава государства отметил, что американские разработки уступают российским в характеристиках.

О масштабах производства оружия

По словам российского лидера, уже сейчас Россия производит в десять раз больше оружия, чем все страны НАТО вместе.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», — заявил президент.

Он добавил, что в 2025 году планируется увеличить это производство еще на 25-30%. Также в стране могут появиться совершенно новые ракетные комплексы с передовыми технологиями, уточнил президент.

«По нашему меню, этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят: клиент, безусловно, будет доволен», — отметил Путин.