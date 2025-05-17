Президент США Дональд Трамп заявил, что 19 мая проведет телефонные разговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также представителями стран — членов НАТО. Об этом говорится в публикации американского лидера в соцсети Truth Social.

Обновление. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится.

По словам Трампа, 19 мая в 10:00 (18:00 по мск) он проведет телефонный разговор с Путиным. Беседа будет посвящена прекращению боевых действий между Россией и Украиной, которые американский лидер охарактеризовал в посте как «кровавую баню», а также теме торговли.

После разговора с Путиным у Трампа запланировано общение с Зеленским и представителями «различных» стран — участниц НАТО. О каких государствах — членах Североатлантического альянса идет речь, в публикации не уточняется.

«Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была случиться, закончится», — отметил Трамп.

В Кремле утром 17 мая заявили, что проинформируют, если Путин и Трамп решат провести разговор, отметив, что контактов между главами государств после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле не было. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил личной встречи Путина и Зеленского, уточнив, что она возможна как результат длительной переговорной работы.

Путин и Трамп дважды созванивались после возвращения республиканца в Белый дом в начале года. Первый разговор состоялся 12 февраля, второй — 18 марта. Центральной темой общения глав государств в обоих случаях было урегулирование конфликта на Украине.

Переговоры в Стамбуле

Первые за три года очные переговоры между Москвой и Киевом состоялись 16 мая в Стамбуле по инициативе Путина. По их итогам стороны договорились провести в ближайшие дни обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который должен стать крупнейшим с начала боевых действий. Кроме того, делегации условились подготовить и представить условия прекращения огня, а после обмена соответствующими предложениями продолжить переговоры.

Киев также запросил прямые переговоры на уровне глав государств. Российская сторона «приняла этот запрос к сведению».

На следующий день после переговоров в Стамбуле министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, уточнили в российском МИДе.

Рубио приветствовал договоренности Москвы и Киева об обмене пленными, а также о подготовке каждой из сторон «своего видения перемирия», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон готов и дальше содействовать урегулированию российско-украинского конфликта, указал МИД.

В свою очередь отметил «позитивную роль США», благодаря которой Киев принял предложение Путина о возобновлении переговоров в Стамбуле. Глава российского МИДа также подтвердил готовность Москвы к продолжению «совместной работы с американскими коллегами».

В то же время в заявлении Госдепа США говорится, что Лавров и Рубио среди прочего обсудили американский план урегулирования российско-украинского конфликта.