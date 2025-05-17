Президент России Владимир Путин отказался обсуждать мирный план из 22 пунктов, подготовленный при участии США, Евросоюза и Украины, который ему собирался представить спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их словам, высокопоставленные российские чиновники 8 мая уведомили Уиткоффа о нежелании Путина обсуждать этот план. В связи с этим Уиткофф отложил предварительные планы встретиться с российским лидером на этой неделе (12-16 мая), утверждают собеседники FT. Близкий к спецпосланнику собеседник газеты в свою очередь заявил, что такая поездка и не планировалась.

По словам источников издания, мирный план подробно обсуждался во время телефонного разговора между американскими и украинскими чиновниками. Со стороны США в нем участвовали Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента Кит Келлог. Украину представляли глава офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

План из 22 предложений включает в себя 30-дневное прекращение огня, сообщал телеканал NBC со ссылкой на западных чиновников. Также он подразумевает, что США не поддержат вступление Украины в НАТО, что соответствует требованиям России.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года российско-украинские переговоры. Россию на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ждет в Турции личной встречи с Путиным. Российский лидер, который 11 мая призвал Киев возобновить прямые переговоры по урегулированию в Стамбуле, не говорил, что намерен лично в них участвовать.

По итогам переговоров Мединский сообщил, что стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000», а также в деталях представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Киев также запросил прямые переговоры на уровне лидеров государств, что Москва «приняла к сведению».

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле назвал требования России «неприемлемыми». Источники Bloomberg утверждают, что Москва требует от Украины нейтралитета, отказа от утраченных территорий и вывода оттуда войск, отказа от финансовых претензий к России, а также международного признания пяти регионов, находящихся под российским контролем.

В случае непризнания за Россией новых территорий Москва пригрозила взять под контроль еще два региона — Сумскую и Харьковскую области, сообщили корреспондент The Economist Оливер Кэрролл и телеведущий ВГТРК, депутат Госдумы Евгений Попов.

После российско-украинских переговоров Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон после этого заявил, что европейские союзники Киева «очень тесно» координируют свои действия с Вашингтоном, в том числе вопрос введения санкций против России в случае ее отказа от прекращения огня. По словам Макрона, стороны снова обменяются мнениями с Трампом, как только украинская сторона получит ответ на требования, предъявленные российской делегации.

Мерц выразил «крайнее разочарование» результатами переговоров в Стамбуле, а Туск и Стармер назвали позицию России «неприемлемой». Прежде чем Путин предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, те же европейские лидеры предлагали Москве объявить 30-дневное прекращение огня на Украине с 12 мая.