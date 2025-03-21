Быстрой мирной сделки с Украиной не будет, несмотря на оптимистичные заявления со стороны США. Об этом предупредил российский бизнес президент Владимир Путин на закрытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказали телеграм-каналу Faridaily двое участников встречи и подтвердил осведомленный источник.

Закрытая встреча продлилась менее часа и была посвящена в основном конфликту с Украиной, сообщили они. По их словам, это была редкая возможность получить информацию лично от Путина о переговорном процессе и отношениях с Вашингтоном, поскольку глубоко в тему посвящен лишь узкий круг доверенных лиц главы государства.

«Я скажу так: президент посоветовал нам не быть наивными и понимать, какое количество людей и интересов задействовано в процессах, которые сейчас происходят», — сказал один из собеседников.

По словам другого, у Путина был «позитивный, но объективный» настрой, «не было безудержного оптимизма, что получится быстро». Третий источник канала усвоил из встречи с президентом, то «эту махину [военные действия на Украине, санкции и прочее] так легко не развернуть».

Как сообщалось ранее, на публичной части съезда РСПП Путин призвал не надеяться на снятие или ослабление западных санкций, которые он назвал «механизмом системного и стратегического давления на нашу страну».

«Как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит», — заявил российский лидер.

Он повторил свой призыв и на закрытой части форума, сказали собеседники Faridaily. По словам одного из них, Путин убежден, что США и Запад «все равно придумают, как на нас давить, даже если санкции снимут».

Уже после участия в съезде РСПП 18 марта Путин провел новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поиску путей урегулирования на Украине. Он поддержал идею Трампа о том, чтобы Россия и Украина прекратили на 30 дней удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Приказ об этом российские военные получили в тот же день.

В пятницу, 21 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «приказ Верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины».

24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится второй раунд российско-американских переговоров по урегулированию на Украине. Первый прошел там же 18 февраля, и был оценен российской стороной как «неплохой».

В середине марта источники Bloomberg предположили, что Путин попытается оттянуть договоренность о прекращении боевых действий на Украине, чтобы обеспечить Москве максимально выгодные условия.