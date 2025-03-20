Российскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине с американскими коллегами возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча представителей Москвы и Вашингтона состоится 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

По словам Ушакова, консультации в двустороннем формате проведут эксперты, назначенные лидерами обеих стран. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — сказал он.

Григорию Карасину 75 лет. С 1970-х годов он работал в структурах МИДа, с 2005 года занимал пост замминистра иностранных дел России и курировал вопросы отношений со странами СНГ. В 2019 году вошел в Совфед как представитель Сахалинской области. До 2021 года был первым замом председателя сенатского комитета по науке, образованию и культуре, затем возглавил комитет по международным делам. Сергею Беседе 70 лет. С 2009 года он возглавляет службу оперативной информации и международных связей (СОИМС) ФСБ России. По данным «Интерфакса», в феврале 2014 года Беседа находился в Киеве с 20 по 21 февраля, где в контакте с СБУ определял безопасность посольства и других российских учреждений.

Ушаков подтвердил слова Уолтца о состоявшемся между ними 19 марта телефонном разговоре, добавив, что они «регулярно общаются по телефону».

«Мы с Майком Уолтцем общаемся по телефону регулярно. Я бы сказал, что это общение весьма полезно для обеих сторон», — отметил помощник президента России.

В ходе последнего разговора с Уолтцем обсуждался вопрос о проведении встречи экспертных групп из Москвы и Вашингтона для «проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря», уточнил Ушаков.

«В июле 2022 года соответствующие пакетные договоренности были заключены при содействии и участии генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша», — напомнил он, добавив, что то соглашение «так и не заработало в полном объеме».

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, одной из тем на переговорах делегаций России и США в Саудовской Аравии, возможно, будет возобновление черноморской инициативы.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что переговоры России и США могут оказаться достаточно продолжительными и потребовать большого количества встреч.

«Думаю, таких встреч может быть много, потому что много и вопросов. Это ведь не только украинская тематика, но и двусторонние отношения. И чем больше таких тем мы будем обсуждать, чем глубже и представительнее будут такие встречи, тем лучше», — считает он.

Накануне, 19 марта, Уолтц написал в соцсети Х, что провел телефонный разговор с Ушаковым. По его словам, они договорились, что «технические группы» с обеих сторон встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни для обсуждения частичного прекращения огня между Россией и Украиной.

Первый раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоялся в Эр-Рияде 18 февраля. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил впоследствии, что встреча прошла «неплохо». Встреча делегаций США и Украины прошла в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта.