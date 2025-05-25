Наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной является Стамбул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», — заявил собеседник агентства.

26-27 мая Россию по приглашению главы МИД Сергея Лаврова посетит министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ожидается, что его примет президент России Владимир Путин, сообщает Anadolou со ссылкой на источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Также Фидан встретится с помощником Путина Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на прошлых переговорах в Стамбуле 16 мая, и с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Глава турецкого МИДа «намерен подчеркнуть приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира» в конфликте на Украине и «выразить удовлетворение недавним прогрессом» в этом процессе. Кроме того, Фидан «вновь подтвердит готовность Турции внести вклад в качестве посредника», пишет агентство.

Российский МИД подтвердил, что во время визита Фидана будет обсуждаться в том числе урегулирование на Украине. Министры двух стран проведут «обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации» после переговоров в Стамбуле и затронут тему безопасного судоходства в Черном море.

Почему Россия не хочет проводить переговоры в Ватикане

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Через три дня, 19 мая, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого Трамп сообщил, что Ватикан заинтересован в проведении дальнейших переговоров между Москвой и Киевом.

Святой Престол подтвердил, что Ватикан готов стать площадкой для российско-украинских переговоров. Газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что делегации двух стран могут встретиться там в середине июня.

Источники Bloomberg в свою очередь заявили, что Москва скептически относится к этой идее. По их словам, против участия Ватикана выступает Русская православная церковь, которая считает его своим «историческим соперником на Украине», поскольку Святой Престол не стал критиковать закрытие лояльных Москве церквей в стране.

The Washington Post (WP) называла еще одной причиной «проукраинскую» позицию нового папы римского Льва XIV. Он неоднократно упоминал Украину в своих проповедях и речах. Во время своей интронизации понтифик заявив, что «истерзанная» страна ждет переговоров о «справедливом и прочном мире». Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых мировых политиков, с которым Лев XIV встретился после начала своего папского служения.

Еще одной проблемой является то, что на территории Италии действуют санкции ЕС против России и ее высокопоставленных чиновников.

По словам источника WP, Рим заверил Москву, что в соответствии с Латеранским договором итальянские власти обязаны обеспечить безопасный проезд иностранных дипломатических миссий в Ватикан. Однако «вопрос [для россиян] заключается в том, перевешивают ли выгоды риски», заявил собеседник газеты.

Кроме того, Италия ратифицировала Римский статут, обязывающий ее задержать президента России Владимира Путина по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, отмечал Bloomberg.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о возможности переговоров в Ватикане, назвал «не элегантным» для двух православных стран обсуждать на католической площадке вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта. Одна из таковых, по словам Лаврова, ― «курс на уничтожение Украинской православной церкви». Глава МИД предположил, что и для самого Ватикана «будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран».

Другие варианты

Владимир Зеленский после разговора с президентом США 19 мая заявил, что Украина рассматривает все возможные площадки для продолжения прямых переговоров с Россией, будь то Турция, Ватикан или Швейцария.

Посольство России в Швейцарии заявило, что вопрос об организации переговоров в этой стране носит, «скорее, умозрительный характер», поскольку Москва не видит структурных изменений в «откровенно недружественном» и проукраинском курсе Берна.