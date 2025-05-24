Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 26 мая прибудет в Москве с рабочим визитом и встретится с президентом России Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским, возглавляющим российскую делегацию на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

По словам источников ТАСС в турецком внешнеполитическом ведомстве, Хакан Фидан проведет в Москве два дня — 26 и 27 мая. На эти дни у него запланированы переговоры с российским лидером, Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым, а также встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Собеседники информагентства добавили, что Хакан рассчитывает в ходе запланированных встреч подробно обсудить российско-турецкие отношения в сфере торговле, энергетики и туризма, а также «оценить возможные шаги, которые следует предпринять для их дальнейшего развития».

Напомним, Турция предоставила площадку для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Первый их раунд состоялся 16 мая в Стамбуле.

Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Путина лично приехать в Турцию. Российский лидер, которому и принадлежала идея возобновить прямые переговоры, не говорил, что планирует участвовать в них сам.

По итогам встречи в Стамбуле делегации договорились провести масштабный обмен пленными и детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Киев запросил прямые переговоры на уровне глав государств, что Россия «приняла к сведению».

19 мая между президентами России и США состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин по его итогам сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. По его словам, условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, «как только и может быть», поскольку Москва и Киев «знают детали переговоров, о которых никто другой не знает». Президент США также отметил, что в проведении российско-украинских переговоров заинтересован Ватикан.

В Европе это сочли знаком того, что Вашингтон готовится сократить свое участие в переговорном процессе или вовсе из него выйти. Европейские лидеры ждали, что Трамп после разговора с Путиным либо объявит, что тот согласился на прекращение огня, либо введет новые санкции против России, но не произошло ни того, ни другого.