Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Путин отметил, что прекращение огня возможно по достижении соответствующих договоренностей. Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал президент.

Путин назвал разговор с Трампом содержательным, откровенным и весьма полезным и выразил благодарность американскому лидеру за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Президент добавил, что позже детали разговора с Трампом разъяснят его пресс-секретарь Дмитрий Песков или его помощник Юрий Ушаков.

До разговора с Путиным Трамп провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробности их переговоров неизвестны. Оба лидера приняли решение созвониться повторно после разговора американского президента с российским коллегой.

Незадолго до этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге, что Трамп устал от переговоров по разрешению конфликта на Украине. По ее словам, американский лидер «разочарован» Москвой и Киевом.

«Президент [Дональд Трамп], его команда приложили огромные усилия, чтобы разрешить этот кризис, за начало которого несет ответственность предыдущая администрация США, проявившая слабость и некомпетентность», — пояснила представитель Белого дома.

При этом Левитт не стала отвечать на вопрос о том, как долго Трамп готов настаивать на прекращении огня.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США готовы отказаться от своих посреднических усилий в урегулировании конфликта на Украине, если они не увидят прогресса в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшем будущем. Кроме того, он признался, что не уверен в том, что у российского лидера «есть собственная стратегия, как [завершить конфликт на Украине]»