Президент США Дональд Трамп устал от переговоров по разрешению конфликта на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 19 мая. По ее словам, американский лидер «разочарован» Москвой и Киевом.

«Президент [Дональд Трамп], его команда приложили огромные усилия, чтобы разрешить этот кризис, за начало которого несет ответственность предыдущая администрация США, проявившая слабость и некомпетентность», — объяснила представитель Белого дома.

Вместе с тем Левитт не ответила на вопрос, как долго Трамп готов настаивать на прекращении огня, передает The New York Times (NYT).

Незадолго до этого вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США готовы отказаться от своих посреднических усилий в урегулировании конфликта на Украине, если они не увидят прогресса в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшем будущем.

«Мы понимаем, что здесь ситуация зашла в тупик, и я думаю, президент [США] собирается сказать президенту [России Владимиру] Путину: „Послушайте, вы это серьезно? Вы серьезно относитесь к этому?”», — предположил Вэнс накануне телефонного разговора Трампа и Путина.

Кроме того, Вэнс признался, что он не уверен в том, что у российского лидера «есть собственная стратегия, как [завершить конфликт на Украине]», цитирует его заявления NYT.

19 мая Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на источники. Около 17:38 мск Белый дом заявил, что Трамп беседует с Путиным. После этого американский лидер должен вновь созвониться с украинским главой.