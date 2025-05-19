Президент России Владимир Путин убежден в своей «сильной позиции» перед телефонным разговором с американским коллегой Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Как сообщил накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы двух стран созвонятся в понедельник, 19 мая, в 17:00 мск.

Путин уверен в том, что российские военные смогут взять под свой контроль всю территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к концу 2025 года, утверждает источник Bloomberg, знакомый с позицией российского президента.

«Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо значимые уступки Трампу во время их разговора, а европейские чиновники опасаются, что Трамп может попытаться навязать урегулирование силой несмотря ни на что», — пишет агентство.

Как рассказали Bloomberg два других человека, близких к Кремлю, Путин якобы готов к затяжным боевым действиям для достижения поставленных целей и с энтузиазмом относится к перспективе возможных новых санкций со стороны США.

«Трамп хочет, чтобы Путин согласился на перемирие, но тот этого категорически не хочет. Однако Путин не заинтересован в срыве переговоров. Он пытается маневрировать так, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением», — сказал в беседе с Bloomberg политолог Сергей Марков.

При этом европейские чиновники считают, что у России недостаточно возможностей для выполнения поставленных Путиным целей на Украине. Как заявил Bloomberg источник, близкий к российскому Минобороны, подобный скептицизм якобы разделяют и многие российские военные, находящиеся в зоне боевых действий. В частности, по его утверждению, крупномасштабные наступления ВС России якобы неэффективны из-за ответных ударов беспилотников ВСУ.

В пятницу, 16 мая, в день переговоров делегаций из России и Украины в Стамбуле, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с Трампом говорили ему, что Путин «водит его за нос», рассказал агентству высокопоставленный европейский чиновник. По его словам, европейцы рассчитывают на то, что Трамп осознает риск оказаться неудачником в том случае, если навяжет Украине «плохую сделку».

На пятничном звонке с Трампом присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, который выглядел «подавленным и измученным событиями недели», рассказал чиновник.

«Зеленский и его европейские союзники полагали, что получили обязательство Трампа ввести новые санкции против Кремля, если Путин откажется соблюдать режим прекращения огня с прошлого понедельника, но этого не произошло», — отмечает Bloomberg.

По словам европейских чиновников, представители властей США в частных беседах заверили своих европейских коллег, что Трамп рассматривает возможность продвижения законопроекта об антироссийских санкциях, если Россия не пойдет на уступки, и намерен сообщить Путину, что не сможет этому помешать.

Один из ключевых союзников Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм ранее заявил о возможности ввести новые «сокрушительные» санкции против России, если та не согласится начать мирные переговоры с Украиной.

В законопроекте Грэма среди прочего заложены пошлины в размере 500% на импорт из стран, которые покупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие «ключевые продукты».