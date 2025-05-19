Запланированный ранее телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сегодня, 19 мая, в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разговор важный. Дождемся. По результатам дадим все возможные сообщения», — заверил представитель Кремля. По его словам, в ходе беседы между двумя президентами будут обсуждаться итоги состоявшихся ранее переговоров в Стамбуле.

Личная встреча Трампа и Путина должна быть хорошо подготовлена, чтобы стать результативной, заявил Песков, добавив, что сроки ее проведения зависят от пожеланий обоих участников. Он также отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия, которые предпринимают США для урегулирования конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что если посредничество Вашингтона поможет Москве добиться урегулирования конфликта на Украине дипломатическими методами, российская сторона поддержит именно этот вариант, поскольку он является для нее предпочтительным.

Кроме того, пресс-секретарь президента России опроверг появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф якобы планировал прилететь в Москву на майские праздники. При этом Песков заверил, что в случае необходимости по соответствующему запросу такой визит может быть согласован «моментально».

О предстоящем телефонном разговоре Путина с Трампом Песков сообщал два дня назад, 17 мая. По его словам, на тот момент шла подготовка к этому звонку.

До этого о планировании телефонных переговоров писал сам президент США в своей социальной сети Truth Social. «Я проведу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 (17:00 мск)», — уточнял американский лидер. По его словам, они будут обсуждать урегулирование украинского конфликта и торговые вопросы.