Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращения огня и завершении конфликта, заявил президент США Дональд Трамп по итогам двухчасового телефонного разговора с российским главой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает», — пояснил Трамп.

Он уточнил, что в проведении переговоров заинтересован Ватикан. «Да начнется процесс!» — призвал республиканец.

Американский лидер отметил, что его разговор с Путиным прошел «очень хорошо» — «тон и дух беседы были превосходными». По его словам, Россия хочет наладить торговлю с США после окончания конфликта на Украине, который Трамп называет «катастрофической кровавой бойней».

«И я согласен [с этим желанием России. У нее] есть огромные возможности для создания количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Ее потенциал безграничен», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что аналогичным образом Киев может получить большую выгоду от торговли «в процессе восстановления своей страны».

Трамп добавил, что во время телефонного разговора оповестил президента Украины Владимира Зеленского об итогах переговоров с Владимиром Путиным. Также информацию получили канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Незадолго до этого разговор с Трампом прокомментировал Путин. Российский лидер указал, что он был содержательным, откровенным и весьма полезным и выразил благодарность американскому лидеру за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

По утверждению Путина, Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, добавил российский глава.

«Обломать Россию»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал взгляд Трампа на урегулирование российско-украинского конфликта «достаточно нейтральным».

«[Трамп] действительно занимается вопросами урегулирования [конфликта на Украине]. <…> Как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто занимает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — подчеркнул Песков в разговоре с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

В то время как представители ЕС, по его мнению, занимают «проукраинскую позицию» по данному вопросу. Основная цель европейский стран — «обломать Россию во всем» и «склонить [президента США Дональда] Трампа на свою сторону, убежден Песков.