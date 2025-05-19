Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 19 мая обсудили очередной обмен заключенными между странами по формуле девять на девять человек. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция», — сказал он, не приведя других подробностей.

По словам Ушакова, Путин и Трамп выступили за нормализацию отношений между двумя странами. Также они не исключили возможности проведения личной встречи, но ее место и сроки еще не определены.

«[Президенты] имеют в виду возможность организовать в будущем и личную встречу. Но для этого нужно создать необходимые предпосылки. Оба президента согласны с тем, что такая встреча должна быть хорошо и всесторонне подготовлена», — отметил помощник российского лидера.

Он пояснил, что нужно тщательно проработать, какие задания будут даны соответствующим командам, определить содержательное наполнение саммита, в том числе относительно итоговых договоренностей.

«Вопрос будет прорабатываться. Но конкретно пока что лидеры не условились о ее проведении и пока еще не назвали возможное место проведения», — заявил Ушаков.

Помощник президента России также рассказал, что «лидеры обращались друг к другу по именам — Дональд и Владимир — и ни один из них не хотел первым завершать разговор».

«Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку. Я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой поговорю», — процитировал он американского лидера.

Кроме того, Ушаков сообщил, что Трамп приедет в Россию после завершении конфликта как к одному из важнейших партнеров для США на торгово-экономическом направлении.

После возвращения Трампа на должность президента США между Москвой и Вашингтоном уже проводился обмен заключенными. В частности, 10 апреля стороны обменяли в Абу-Даби гражданку России и США Ксению Карелину на гражданина России и Германии Артура Петрова.

Кроме того, в феврале Москва передала американской стороне Марка Фогеля. В России американец отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. За заключенным в Москву прилетал спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В ответ Вашингтон передал Москве осужденного в США за киберпреступления россиянина Александра Винника.