Директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф заявил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключенными с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, приговоренную в 2024 году к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене (ст. 275 УК).

«В обмен США освободили Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по запросу США за предполагаемый экспорт чувствительной микроэлектроники», — отмечает WSJ.

Дело Карелиной

33-летняя Ксения Карелина была задержана в Екатеринбурге в январе 2024 года, когда приехала из Лос-Анджелеса в родной Екатеринбург. Сначала ее отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве. После отбытия ареста Карелину задержали по уголовному делу о госизмене и заключили под стражу. С февраля она находится в СИЗО.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел»*, сотрудники ФСБ нашли в телефоне Карелиной свидетельства денежного перевода в размере $51,8 на счет украинского фонда. По версии следствия, перевод был совершен 24 февраля 2022 года с американского счета екатеринбурженки, которая в тот день находилась в США. Пожертвования, полученные фондом шли на покупку экипировки и боеприпасов для ВСУ, утверждали в ФСБ.

Адвокат Карелиной Михаил Мушаилов говорил, силовики на границе «изъяли» у девушки ее смартфон и «вскрыли» его, после чего они нашли информацию о пожертвовании. Защитник также заявил, что его подзащитная надеется попасть в программу обмена заключенными.

Дело Петрова

33-летнего россиянина Артура Петрова задержали на Кипре в августе 2023 года. Согласно заявлению американского Минюста, он был арестован в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию микроэлектроники, произведенной в США, для использования в военных целях.

По версии Минюста, Петров и двое его сообщников (также граждане России, их имена не приводятся) работали на российское ООО «Электроком ВПК», для которого они в период после февраля 2022 года по август 2023-го закупили у американских фирм большой объем микроэлектроники.

Петрову были предъявлено сразу несколько обвинений — в том числе в сговоре с целью обмана властей США, в нарушении закона об экспортном контроле, в сговоре с целью контрабанды из США, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов