Кремль скептически настроен к проведению в Ватикане переговоров по урегулированию конфликта на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Российская сторона сосредоточена на переговорах «технического уровня», которые стартовали 16 мая в Стамбуле и могут быть продолжены там же, объясняют источники агентства. Против инициативы Ватикана выступает и Русская православная церковь, которая, по предположению Bloomberg, рассматривает Римско-католическую церковь как «исторического соперника на Украине».

Осложняет ситуацию и то, что Италия ратифицировала Римский статут, обязывающий ее задержать президента России Владимира Путина по выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру, считает Bloomberg: визит российского лидера в Италию в ближайшее время исключен.

«Ватикан в качестве площадки для переговоров будет очень трудным выбором для Кремля. Если бы это был единственный шанс для [президента России Владимира] Путина заключить свою крупную сделку с [американским главой Дональдом] Трампом, то он, вероятно, отправился бы в Ватикан, но сначала попытался бы предложить всевозможные альтернативы», — убеждена независимый аналитик по вопросам религии Ксения Лученко.

Тем не менее европейские официальные лица утверждают, что ведутся дискуссии о роли Ватикана в качестве принимающей стороны или посредника. По их словам, переговоры могут состояться уже на следующей неделе, но это зависит «от готовности России принять в них участие».

Среди прочего, США попросили Россию не отправлять на переговоры с Украиной помощника российского президента Владимира Мединского и других «сторонников жесткой линии», отмечает Bloomberg.

«США также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле», — пишет агентство со ссылкой на источники.

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) указывала, что следующий раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться предположительно в середине июня в Ватикане. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая сообщил, что решение о месте дальнейших переговоров пока не принималось.

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Президент Украины Владимир Зеленский призывал Путина приехать на переговоры, но российский лидер не говорил, что планирует участвовать в них сам.

19 мая между президентами России и США состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин по его итогам сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта.