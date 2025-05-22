Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет предположительно в середине июня в Ватикане. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на разговор президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами до и после беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне разговора с Путиным, 18 мая, Трамп сообщил европейским лидерам, что со стороны США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. На следующий день Трамп был уклончив в отношении роли США, рассказал WSJ источник, проинформированный об этом разговоре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 мая сообщил, что решение о месте дальнейших переговоров между Россией и Украиной пока не принималось

Некоторые европейцы, которые участвовали в беседе с Трампом 19 мая, после его общения с Путиным, настаивали, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Трамп возразил, заявив, что ему не нравится термин «безусловный» и он якобы никогда его не использовал. В итоге европейцы согласились отказаться от этого прилагательного.

WSJ напоминает, что Трамп призывал к 30-дневному безусловному прекращению огня 8 мая в соцсети Truth Social после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам трех источников газеты, в разговоре 19 мая Трамп якобы сказал европейским лидером, что Путин «не готов» заканчивать военную операцию, поскольку «думает, что побеждает». WSJ отмечает, что они «впервые» услышали это от Трампа.

Bloomberg со ссылкой на источники иначе пересказывал слова президента США: он якобы дал понять европейским лидерам после разговора с Путиным, что уверен в победе России в конфликте на Украине.

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

В украинскую делегацию вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.

Президент Украины призывал Владимира Путина лично приехать в Турцию. Российский лидер, которому и принадлежала идея возобновить прямые переговоры, не говорил, что планирует участвовать в них сам.

По итогам встречи в Стамбуле делегации договорились провести масштабный обмен пленными и детально представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Киев запросил прямые переговоры на уровне глав государств, что Россия «приняла к сведению».

19 мая между президентами России и США состоялся двухчасовой телефонный разговор. Путин по его итогам сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий. По его словам, Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Трамп заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. По его словам, условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, «как только и может быть», поскольку Москва и Киев «знают детали переговоров, о которых никто другой не знает». Президент США также отметил, что в проведении российско-украинских переговоров заинтересован Ватикан.

В Европе это сочли знаком того, что Вашингтон готовится сократить свое участие в переговорном процессе или вовсе из него выйти. Европейские лидеры ждали, что Трамп после разговора с Путиным либо объявит, что тот согласился на прекращение огня, либо введет новые санкции против России, но не произошло ни того, ни другого.