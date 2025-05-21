Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным дал понять европейским лидерам, что уверен в победе России в конфликте на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности беседы Трампа с европейскими союзниками не приводятся. После разговора с Путиным американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также проинформировал президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Шаткий переговорный процесс означает, что будущее Украины, «скорее всего, будут определяться событиями на поле боя», пишет Bloomberg. Решающее значение будет иметь способность Киева и его союзников продолжать пополнение живой силы и запасов оружия, возможно, без существенной поддержки США, считает агентство.

Российские силы добиваются прогресса и «время на стороне России», сказал Bloomberg военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Какие бы территориальные приобретения ни сделала Москва, это «объективно укрепит ее позиции на переговорах», отметил он.

Как пишет The Washington Post (WP), разговор между Трампом и Путиным положил конец попыткам надавить на Россию ради немедленного прекращения огня и «вместо этого открыл путь к продолжению боевых действий — к большому ужасу Украины и ее европейских союзников».

После разговора Трампа с европейскими лидерами «сложилось четкое впечатление», что президент США не захочет усиливать давление на Путина в ближайшее время и готов сократить участие Вашингтона как посредника на переговорах, заявил источник WP, знакомый с ситуацией.

Заявление Трампа о том, что России и Украине придется договариваться об условиях окончания конфликта между собой, также свидетельствует о снижении вовлеченности США в переговорный процесс, считает газета. В связи с этим возникают сомнения, что мирное соглашение может быть достигнуто до конца 2025 года, говорится в публикации.

Одним из «наиболее неожиданных» моментов WP называет заявление Трампа о том, что в проведении переговоров между Россией и Украиной заинтересован Ватикан.

Неназванный итальянский чиновник рассказал WP, что тема более активного участия Ватикана поднималась на нескольких встречах вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, премьер-министра Италии Джорджии Мелони и министра иностранных дел Италии Антонио Таяни во время визита американской делегации в Рим на интронизацию нового папы Льва XIV.

«Ватикан рассматривается как приемлемый посредник, и американцы дали понять, что предпочитают его другому нейтральному месту. Ватикан — символ места в западной цивилизации, где можно обсуждать мир», — сказал собеседник газеты.

По мнению обозревателя Bloomberg Марка Чемпиона, при отсутствии давления со стороны конгресса Трамп может переложить «долгую и неблагодарную» задачу посредничества на папу римского, президента Турции Реджепа Эрдогана или «кого-то еще, кто захочет этим заняться». Чемпион делает вывод, что у Киева «нет иного выбора, кроме как продолжать сражаться».

Разговор Путина и Трампа

Президенты России и США провели разговор 19 мая, он длился более двух часов. Путин охарактеризовал его как «очень содержательный, весьма откровенный» и полезный. Российский лидер отметил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре с определением ряда позиций, «включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Трамп отметил, что «тон и дух беседы были превосходными», а также заявил, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и завершении конфликта. По словам президента США, условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, «как только и может быть», поскольку Москва и Киев «знают детали переговоров, о которых никто другой не знает».

По данным Axios, некоторые европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после беседы с Путиным, удивили или шокировали его словами, поскольку президент США дал понять, будто намерен выйти из диалога по Украине. Как пишет издание, европейцы надеялись услышать от Трампа одно из двух: либо что Путин согласился на прекращение огня, либо что Вашингтон введет против России новые санкции.

В итоге Трамп отказался вводить санкции одновременно с европейскими странами, сообщили The New York Times (NYT) шестеро чиновников, знакомых с ходом беседы. Газета считает, что глава Белого дома принял такое решение ради новых торговых сделок с Россией, которым санкции мешают, и намерен выйти из переговоров по Украине.