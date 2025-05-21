«Не моя проблема» — так звучит новая позиция американского президента Дональда Трампа по российско-украинскому конфликту, пишет The New York Times (NYT). Газета предполагает, что глава Белого дома отказался от введения новых антироссийских санкций ради заключения торговых сделок с Москвой и намерен выйти из переговоров по Украине.

«В течение нескольких месяцев Трамп грозился просто выйти из срывающихся переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной. После телефонного разговора, состоявшегося в понедельник между Трампом и Путиным, американский президент, похоже, именно это и делает», — допускает NYT.

После телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным Трамп созвонился с европейскими лидерами. В этой беседе принимал участие и украинский лидер Владимир Зеленский. Тогда глава Белого дома сообщил собеседникам, что только Москва и Киев могут согласовать между собой условия прекращения военного конфликта.

Кроме того, Трамп отказался от единовременного введения вместе с европейскими странами новых санкций против России, рассказали NYT шесть чиновников, знакомых с ходом беседы.

Европейские должностные лица также заявили газете, что, исходя из разговора, Вашингтон в ближайшее время не присоединится к ним для оказания дополнительного финансового давления на Москву.

«Подтекст разговора Трампа с Зеленским и европейцами заключается в том, что эра американских затрат дипломатической энергии, новых вооружений для Украины и экономических санкций против России быстро подходит к концу», — пишет издание.

Представитель Белого дома рассказал NYT, что Трамп хочет максимально расширить экономические возможности для американцев, а дополнительные санкции против России могут помешать развитию бизнеса.

По словам источников газеты, осведомленных о телефонном разговоре Трампа с Путиным, президент России во время беседы делал упор на потенциальных экономических отношениях между странами.

«В результате Европа сейчас движется к новым санкциям, а Соединенные Штаты, похоже, готовы двигаться в противоположном направлении, стремясь обойти Украину и наладить более тесные отношения с Россией», — резюмирует газета.

Ранее Трамп периодически угрожал России тарифами и санкциями, если она откажется от немедленного 30-дневного прекращения огня с Украиной. Высокопоставленный европейский чиновник сказал NYT, что угрозы американского президента могли быть показными, так как он, вероятно, никогда и не был заинтересован в присоединении к антироссийским санкциям.

Американские официальные лица обращают внимание критиков на то, что существующие санкции США против России все еще остаются в силе. Кроме того, Вашингтон продолжает обмениваться разведданными с Киевом и поставляет тому оружие.

«Когда Владимир Путин проснулся сегодня утром, на него был наложен тот же пакет санкций, что и всегда, с самого начала этого конфликта», — заявил во вторник, 20 мая, госсекретарь Марко Рубио.

Как допускает NYT, если Трамп снова не изменит свой внешнеполитический курс, то Путин «получит то, чего хотел»: прекращение американского давления на Москву и разлад внутри НАТО между американцами и их европейскими союзниками.