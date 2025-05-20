Президент России Владимир Путин рассказал американскому коллеге Дональду Трампу во время состоявшегося 19 мая телефонного разговора, что в ночь на 7 мая были предотвращены угрозы терактов в районе Кремля и Красной площади. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин в ходе беседы напомнил республиканцу, что еще в конце апреля анонсировал трехдневное перемирие в честь Дня Победы, которое началось в ночь на 8 мая. За сутки до этого, в ночь на 7 мая, ВСУ выпустили по России 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, причем большая часть «шла на Москву», сказал российский президент Трампу.

«Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», — пересказал Ушаков слова Путина.

Глава государства также указал своему собеседнику, что иностранных лидеров, приехавших в Москву на торжества 9 мая, пытались запугать те, кто «чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские воззрения», продолжил представитель Кремля. Он отметил, что эта ремарка была неслучайной, поскольку «украинцы напрямую угрожали зарубежным участникам праздничных мероприятий», пытаясь не допустить приезда высоких гостей в российскую столицу. Ушаков заявил, что эта тема достаточно подробно обсуждалась в ходе разговора двух президентов.

Путин подчеркнул значение отмечавшегося 9 мая 80-летия Победы, при этом Трамп заявил, что глубоко впечатлен тем, какой ценой для русских была завоевана эта Победа, сообщил помощник российского лидера. По его словам, президент США признал, что никто не пожертвовал ради этой победы во Второй мировой войне так, как русские.

«Трамп поделился [во вчерашнем разговоре с Путиным], что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — процитировал он американского лидера.

Особое внимание в ходе беседы президенты уделили теме «боевого братства» СССР и США в годы войны, сказал Ушаков.

«Лидеры много и с теплотой говорили о том, что наши страны были союзниками во время Второй мировой войны, вместе сражались против нацистской Германии и милитаристской Японии. Трамп помнит об этом боевом братстве и с сожалением говорил о том, что по странным обстоятельствам наши страны сегодня не только не вместе, но и весьма далеки друг от друга», — сообщил он.

Лидеры России и США также вспомнили американского генерала Дугласа Макартура, принимавшего капитуляцию Японии в 1945 году. Как сказал Ушаков, они «отметили прозорливость его оценок», когда тот предупреждал об опасности возрождения милитаризма.

Путин и Трамп 19 мая пообщались по телефону в третий раз с момента инаугурации нынешнего американского президента. Разговор длился более двух часов. Как сообщил в тот же день Ушаков, стороны выступили за нормализацию отношений между двумя государствами и не исключили возможность проведения личной встречи, но ее место и сроки еще не определены.

Путин назвал разговор содержательным, откровенным и весьма полезным и выразил благодарность американскому лидеру за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины. Он заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре с определением ряда позиций, «включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Трамп по итогам беседы написал в соцсети Truth Social, что Россия и Украина «немедленно» начнут переговоры о прекращения огня и завершении конфликта. По его оценке, разговор прошел «очень хорошо» — «тон и дух беседы были превосходными». По его словам, Россия хочет наладить торговлю с США после окончания конфликта на Украине, который Трамп называет «катастрофической кровавой бойней».