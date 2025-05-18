Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым папой римским Львом XIV после церемонии интронизации понтифика в Ватикане, а также поговорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марком Рубио. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил понтифика за предложение провести в Ватикане прямые переговоры между Украиной и Россией и выразил готовность к «диалогу в любом формате ради реальных результатов».

«Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир. И авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в завершении этой войны», — говорится в посте Зеленского.

Он также поблагодарил Льва XIV за поддержку Украины и «четкий голос в защиту справедливого и длительного мира». Во время аудиенции Зеленский подарил понтифику икону Богоматери с младенцем, написанную на фрагменте ящика от снарядов, привезенного из-под Изюма.

Понтифик упомянул Украину в своей проповеди по случаю интронизации, заявив, что «истерзанная» страна ждет переговоров о «справедливом и прочном мире». Папа также напомнил о трагедии Газы, жители которой «обречены на голод», и о военных действиях в Мьянме, унесших «невинные молодые жизни».

После интронизации Льва XIV Зеленский в сопровождении главы своего офиса Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибиги встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Это была первая личная встреча Зеленского и Вэнса после их февральской перепалки в Белом доме, которая закончилась преждевременным отъездом украинской группы из Вашингтона.

Перед церемонией вступления понтифика в должность СМИ обратили внимание на обмен рукопожатиями между Зеленским, Вэнсом и Рубио.

На встрече с вице-президентом и госсекретарем США, которую Зеленский назвал «хорошей», обсуждались переговоры с Россией в Стамбуле. По словам украинского президента, он подтвердил готовность Киева «к настоящей дипломатии» и отметил важность «скорейшего полного и безусловного прекращения огня».

Речь также шла о санкциях против России, двусторонней торговле, сотрудничестве в области обороны, ситуации на поле боя, готовящемся обмене пленными и «общих шагах для достижения справедливого и устойчивого мира», рассказал Зеленский. Он также заявил о необходимости давления на Россию.

Зеленский и Вэнс обсудили ожидаемый 19 мая телефонный разговор между президентами России и США, прекращение огня и возможность санкций против России в случае безрезультатности переговоров, сообщил «24 каналу» министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, между сторонами состоялся «очень ценный обмен мнениями».

Украинский президент также встретился в Риме с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. По словам Зеленского, они обсудили поддержку Киева в сфере обороны, сотрудничество в рамках «коалиции желающих», переговоры в Стамбуле, «увеличение давления» на Россию и санкции, которые могли бы «заставить Россию прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня».

Накануне интронизации Льва XIV, 17 мая, Зеленский провел встречи с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Карни как лидер председательствующей в G7 страны подтвердил приглашение Зеленскому на саммит «Большой семерки» в июне.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны и потребовал «сильных» санкций против России, затрагивающих энергетику и перевозчиков российской нефти. С главой Швейцарии Зеленский обсудил в том числе участие швейцарских компаний в восстановлении Украины.

«Резкое послание» Зеленского Трампу

В свой предыдущий визит в Ватикан на похороны предыдущего папы римского Франциска Зеленский встретился один на один с президентом США Дональдом Трампом, назвав ее впоследствии «очень символичной» и «имеющей потенциал стать исторической» при достижении «общих результатов».

По его словам, обсуждались «чувствительные вопросы», в том числе достижение мира на Украине. В Белом доме встречу назвали «очень продуктивной».

Обозреватель журнала Time и автор книги о Зеленском «Шоумен» Саймон Шустер утверждает, что в той беседе украинский президент донес до Трампа «резкое послание» о том, что российскому лидеру Владимиру Путину «нельзя доверять».

«Он вас предаст, любая сделка, которую вы с ним заключите, нанесет ущерб вашему наследию», — цитирует журналист слова Зеленского.

Трамп после встречи с Зеленским в Ватикане раскритиковал Путина, заявив, что, «возможно, он не хочет прекращать войну, а просто поддакивает». Он также не исключил введения вторичных санкций и новых ограничений против российских банков.