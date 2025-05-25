Российские военные в ночь на 25 мая нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар наносился высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотниками. Целями были центры радиотехнической разведки и спутниковой связи, а также предприятия, выпускающие для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные БПЛА.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в Минобороны.

Под удар попали Киев и 12 областей: Киевская, Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Черниговская, Черкасская, Сумская и Полтавская, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, погибли 12 человек, более 60 получили ранения. Также Клименко заявил о повреждениях жилых домов.

Reuters называет воздушный удар по украинским регионам в ночь на 25 мая крупнейшим с начала конфликта.

Спасатели работали в более чем 30 украинских городах и селах, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил «попадания по предприятиям», а также призвал западные страны к введению новых санкций против России.

В Тернополе частично повреждено здание одного из промышленных предприятий с последующим возгоранием, сообщил глава областной администрации Вячеслав Негода. По его словам, в одном из цехов возник пожар отдельными очагами на общей площади 1 тыс. кв. м.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что ночная атака была «самым массированным и комбинированным» ударом по городу, «пожалуй, со времен Второй мировой». Он также сообщил о разрушении «объекта инфраструктуры» в одном из микрорайонов и обесточивании нескольких улиц.

По данным «РБК-Украина», попадания в промышленные объекты зафиксированы в Сумах и Чернигове.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после удара по Украине призвал на своей странице в соцсети Х к изоляции России, более жестким санкциями против нее и к усилению военной поддержки Киева.

Что пишут российские z-каналы

В Киеве удар был нанесен по цеху завода «Артем», который производил детали для украинских ракет, утверждает военный блогер Сергей Лебедев.

«Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело», — пишет он.

В другом цеху, где, по утверждению Лебедева, производились корпуса для беспилотников и устанавливались двигатели на дроны, поражены несколько инженеров, в том числе иностранных, а также уничтожены расходные материалы и оборудование.

Телеграм-канал «Повернутые на войне» пишет о попадании в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Деснянского района Киева.

По словам военкора Евгения Поддубного, удары наносились крылатыми ракетами «Калибр», ракетными системами «Искандер» и беспилотниками «Герань».

«Проще посчитать области, куда не прилетело», — говорится в телеграм-канале «Белорусский силовик».

«Два майора», комментируя данные Воздушных сил Украины о том, что по регионам страны якобы было запущено 298 дронов и 69 ракет, отмечают, что «массированный удар в почти 70 ракет действительно давно не отмечался».

Военный блогер Юрий Подоляка называет ночной удар по Украине «мощнейшим».

«Думаю, что по количеству примененных сегодня БПЛА “Герань” он будет если не рекордным, то околорекордным», — пишет он.

Приоритетными целями, по его словам, были объекты по производству систем вооружения, места скопления техники, вооружения НАТО и личного состава ВСУ.