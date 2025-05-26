Российские власти в качестве площадок для прямых переговоров с Украиной рассматривают пять стран. Как пишет Reuters со ссылкой на три высокопоставленных российских источника, речь идет о Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Катаре и Омане.

По информации агентства, Ватикан в качестве посредника переговоров не рассматривается, поскольку город-государство является столицей католицизма, окружен Италией, которая состоит в НАТО и ЕС, а также не имеет прямого авиасообщения с Москвой и поддерживает санкции.

Вместе с тем, собеседники Reuters отметили, что президент России Владимир Путин неоднократно благодарил арабские государства Персидского залива и Турцию за готовность выступить в качестве площадки для урегулировании конфликта с Украиной.

Первый с 2022 года раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Через три дня, 19 мая, между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого Трамп сообщил, что Ватикан заинтересован в проведении дальнейших переговоров между Москвой и Киевом.

Святой Престол подтвердил, что Ватикан готов стать площадкой для российско-украинских переговоров. Газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что делегации двух стран могут встретиться там в середине июня.

Источники Bloomberg в свою очередь заявили, что Москва скептически относится к этой идее. По их словам, против участия Ватикана выступает Русская православная церковь, которая считает его своим «историческим соперником на Украине», поскольку Святой Престол не стал критиковать закрытие лояльных Москве церквей в стране.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, рассуждая о возможности переговоров в Ватикане, назвал «не элегантным» для двух православных стран обсуждать на католической площадке вопросы, касающиеся устранения первопричин конфликта. Одна из таковых, по словам Лаврова, ― «курс на уничтожение Украинской православной церкви». Глава МИД предположил, что и для самого Ватикана «будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран».

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Трампом 19 мая заявил, что Киев рассматривает все возможные площадки для продолжения прямых переговоров с Россией, будь то Турция, Ватикан или Швейцария.

Посольство России в Швейцарии заявило, что вопрос об организации переговоров в этой стране носит, «скорее, умозрительный характер», поскольку Москва не видит структурных изменений в «откровенно недружественном» и проукраинском курсе Берна.